لجنة مكافحة كورونا: النظام الصحى صامد أمام الجائحة ويعمل بكفاءة عالية

قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الدكتور حسام حسني، إن النظام الصحي صامد أمام الجائحة، ويعمل بكفاءة عالية حتى على مستوى تدريب الأطباء.

وأضاف «حسني» ـ في تصريح خاص لفضائية (إكسترا نيوز): «إن كل الأدوية الموجودة في بروتوكول علاج الإصابة بكورونا تصنع في مصر، ولا يوجد بها نقص ويتم توفيرها بالمجان، كما نفتخر بشباب الأطباء والتمريض والأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا».

وأشار إلى وجود جرعة معززة ثالثة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وإلى قرار تلقيح الأطفال من سن 15 سنة إلى 12 سنة، موضحًا أنه لا توجد إجابة علمية حول فعالية اللقاحات مع المتحور الجديد لكورونا (أوميكرون) حتى الآن.

وأكد أن الهلع من المتحور الجديد غير طبيعي، ولكن يجب الحذر منه، مؤكدًا أنه للحد من كورونا يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاحات.

ويواصل متحور كورونا الجديد انتشاره في أنحاء العالم، مثيرًا المزيد من القلق، وفي آخر تطوراته، حذرت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا من خطورة المتحور الجديد على الأطفال، ونصحت بالاستعداد لذلك.

وأشارت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا إلى أن المتحور أوميكرون بدأ يصيب كبار السن والأطفال، كما أكدت أنها لا تزال تبحث في مدى خطورة أوميكرون وسرعة انتشاره.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.