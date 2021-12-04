السبت 04 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لجنة مكافحة كورونا: النظام الصحى صامد أمام الجائحة ويعمل بكفاءة عالية

الدكتور حسام حسني
الدكتور حسام حسني

 قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الدكتور حسام حسني، إن النظام الصحي صامد أمام الجائحة، ويعمل بكفاءة عالية حتى على مستوى تدريب الأطباء.

وأضاف «حسني» ـ في تصريح خاص لفضائية (إكسترا نيوز): «إن كل الأدوية الموجودة في بروتوكول علاج الإصابة بكورونا تصنع في مصر، ولا يوجد بها نقص ويتم توفيرها بالمجان، كما نفتخر بشباب الأطباء والتمريض والأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا».

وأشار إلى وجود جرعة معززة ثالثة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وإلى قرار تلقيح الأطفال من سن 15 سنة إلى 12 سنة، موضحًا أنه لا توجد إجابة علمية حول فعالية اللقاحات مع المتحور الجديد لكورونا (أوميكرون) حتى الآن.

وأكد أن الهلع من المتحور الجديد غير طبيعي، ولكن يجب الحذر منه، مؤكدًا أنه للحد من كورونا يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاحات.

ويواصل متحور كورونا الجديد انتشاره في أنحاء العالم، مثيرًا المزيد من القلق، وفي آخر تطوراته، حذرت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا من خطورة المتحور الجديد على الأطفال، ونصحت بالاستعداد لذلك.

وأشارت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا إلى أن المتحور أوميكرون بدأ يصيب كبار السن والأطفال، كما أكدت أنها لا تزال تبحث في مدى خطورة أوميكرون وسرعة انتشاره.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

مصر التزام جديد اطفال حسام حسن فضائية اصابة مستوى صحي كورونا كبار السن فيروس الأمراض المزمنة اكسترا نيوز فيروس كورونا بروتوكول تدريب الأطباء مواجهة فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

حقيقة تسجيل أول حالة لمتحور أوميكرون فى مصر

نوة وأمطار وانخفاض الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

«الأرصاد» تحذر أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية من طقس السبت

إصابة 4 جنود سوريين بهجمات للمسلحين شمالى سوريا

تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2021.. الرابط والخطوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

عفاف السيد

الموالد.. طقوس واحتفالات من المعابد إلى المقامات

صفاء النجار

من يتألم أعمق يصمت أكثر فى ركن من المحطة

ماجد حبته

الانحطاط.. تاريخ هولندا وحاضرها

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا «رجال الظل»

محمد الطويل

سنوات الفرص القادمة

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب «إيديكس»

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

جنازة أدهم السلحدار

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 7 إصابات بـ «أوميكرون» وتشتبه في 27 حالة أخرى

تسجيل 4 حالات جديدة بمتحور «أوميكرون» فى إسرائيل

فلسطين تدين قمع الاحتلال الوحشى للاعتصامات والمسيرات السلمية