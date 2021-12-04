افتتاح مركز ثروت عكاشة الثقافى لعروض السينما مجانا

قررت السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما إعادة فتح وتشغيل مركز ثروت عكاشة الثقافي لكي يكون منارة لنشر الفكر والثقافة والفن داخل مدينة السينما بالهرم.

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ويقول الكاتب والناقد مجدي الشحري مدير عام الإنتاج والمشرف علي مركز ثروت عكاشة، أن أنشطة المركز سوف تفتتح بعروض السينما المستقلة يوم الأربعاء الموافق ٨ ديسمبر الحالي الساعة ٦ مساءً مجانًا.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم الروائي القصير "فوتوجينيك" قصة الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس سيناريو وإخراج شريف جابر سالم تصوير إسلام ديار والفيلم التسجيلي "ماوراء الحافة" للمخرج عمر عصام، وعقب العروض سوف تقام ندوة لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور يديرها الناقد أحمد النبوي بمشاركة المخرجين.