السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات للتموين والطب البيطرى تضبط عدة مخالفات فى الغربية

حملات التموين بالغربية
حملات التموين بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطري بالغربية، اليوم الجمعة، من ضبط 77 كيلو لحوم وأسماك "رنجة"، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمركز ومدينة بسيون.

 

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قد كلف بلجنة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارة البيطرية  بمركز وبندر بسيون، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز بسيون.

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حملات التموين بالغربية

وأسفر مرور اللجنة عن ضبط  77 كيلو لحوم متنوعة وأسماك " رنجة" غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها.

 

وتم تحرير  4 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

 

كما تمكنت حملة من مديرية تموين بالغربية، اليوم  الجمعة، من تحرير 10 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية،  يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز ومدينة كفرالزيات.

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حملات التموين بالغربية

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز ومدينة كفرالزيات، وحررت 10 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

 

إلى ذلك تم ضبط المسئولة عن أحد محلات بيع المواد الغذائية، بناحية كفر ديما بمركز كفرالزيات، لحيازتها بغرض البيع 65 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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حملات التموين بالغربية

وكان طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز. 

حملات مديرية التموين بالغربية تظبط عدة مخالفات للشئون وكفر الزيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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