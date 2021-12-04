السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تقارير ومتابعات

ركين سعد عن مسلسل «مدرسة الروابى»: «الدور استفزنى فقبلته فورًا»

ركين سعد
ركين سعد

كشفت الفنانة الأردنية ركين سعد تفاصيل مشاركتها في المسلسل الأردني "مدرسة الروابي"، معلقة "إحنا عملنا مسلسل من عالم خيالي، والجدل حدث لأن البعض رأى أن المسلسل لا يمثل الشعب الأردني، ولكن كل إنسان له آراءه، وأنا بحترم رأي كل إنسان".

 

وقالت الفنانة ركين سعد، خلال الندوة التي أقيمت بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، إنها كانت متحمسة لشخصية "نوف" في مسلسل "مدرسة الروابي"، موضحة أن الممثلة التي تكمن داخلها اشتعلت بالحماس الشديد.

 

وأوضحت ركين أنها كانت خائفة من تقديم شخصية نوف قائلة: فضلت أسأل نفسي هل هقدر أعمل دور بنت صغيرة، ومحيت خبرتي ودخلت أمثل وكأني فتاة صغيرة وكنت أتحرر من ركين التي تمر حاليا في أوائل الثلاثينيات.

الندوة

وكشفت ركين عن أن مهنة التمثيل صعبة وتحتاج إلى مجهود كبير وغرابة دور نوف هو الذي جذبها للدور، موضحة أنها تحب دائما تقديم أدوار مختلفة وشخصيات جديدة تستمتع عند تقديمها.

 

وقالت الفنانة ركين سعد، إن رأيها في المنصات الإلكترونية، وهل تعطي للعمل الفني المساحة التي يستحقها، خاصة بعد عرض مسلسلها الأخير مدرسة الروابي للبنات على منصة نتفليكس؟.

 

وتابعت ركين قائلًة: "المنصات الإلكترونية هي تطور طبيعي، وما يهمني هو أن أوصل القصة التي أقدمها للناس، وأي شيء يساعدني في توصيلها ما عندي مشكلة معها، خلال عملي مع نتفليكس؛ كان عندي وقت إني أحضر وأسرح وأجلس مع الفتيات وأركز في الشخصية، ونتفليكس أعطتنا الوقت الكافي لعمل كل ذلك، وذلك أتاح لي الكثير من الفرص".

 

وأضافت الفنانة ركين سعد: مهنة التمثيل صعبة جسديا ونفسيا، وغرابة الدور، هو الذي يجذبني له ولا أهتم بمساحته، وبحب أقدم شخصيات مختلفة، وألعب بالشخصيات واستمتع بهم.

 

مسلسل مدرسة الروابي

يُذكر أن ندوة مسلسل "مدرسة الروابي"، جاءت ضمن فعاليات ثامن أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 4،  الذي افتتح يوم 26 نوفمبر الماضي، بحضور عدد كبير من الفنانين ومنهم يسرا، إلهام شاهين، وغيرهم من الفنانين.

الفنانة الأردنية ركين سعد الفنانة الأردنية ركين سعد مدرسة الروابي مسلسل مدرسة الروابي

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