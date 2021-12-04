تشكيل لجنة دائمة تستهدف الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية

كشف مصدر مطلع لـ«ادستور»، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة دائمة تختص بالرقابة والتفتيش على الاشتراطات الصحية المطبقة داخل المنشآت السياحية والفندقية، بالإضافة إلى مراقبة جودة وسلامة الغذاء المقدم في كافة المنشآت الفندقية والسياحية وأي منشأة تقدم المأكولات والمشروبات للسائحين.

و أشار المصدر إلى أن هذه اللجنة سوف تكون برئاسة ممثل عن وزارة السياحة والآثار، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، منها وزارات كل من التنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والمحافظات السياحية، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وغرفتي المنشآت الفندقية، والمنشآت والمطاعم السياحية، وذلك للحفاظ على سمعة مصر السياحية ومنع أي تلاعب بالمستوى الذي يليق بمكانة مصر السياحية.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار قد أعلنت أن هناك 5 شركات دولية متخصصة تقوم حاليًا بمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى اللجان التي ترسلها وزارة الصحة والسكان وهيئة سلامة الغذاء لضمان صحة وسلامة النزلاء.

وتأتي أعمال المراجعة التي تقوم بها هذه الشركات في إطار الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي، والحرص على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة والحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري، وضمان صحة وسلامة النزلاء من المصريين والسائحين.

وتقوم هذه الشركات الدولية بمراجعة جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية وجودة وسلامة تداول الأغذية والمشروبات والصحة العامة ومدى إلتزام هذه المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، ومن المقرر أن تقوم هذه الشركات بالمرور على 423 منشأة فندقية باختلاف درجتها السياحية على مستوى الجمهورية كمرحلة أولي، وسيتم بعد ذلك المرور على باقي المنشآت الفندقية تباعًا.

كما أكدت الوزارة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة الفندقية التي يثبت عدم سلامتها الصحية بناء على مراجعة هذه الشركات المتخصصة والتقارير التي ستقوم بإعدادها.