معتز فتيحة: «روايتي أطروحة جديدة للإسكندرية الكوزمبوليتانية»

تصدر قريبا عن دار إبهار للنشر والتوزيع رواية «خدود الفراولة» للروائي والسيناريست معتز فتيحة بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة لعام 2022.

وتواصلت «الدستور» مع الروائي والسيناريست معتز فتيحة، الذي قال: «فكرة الرواية كانت مختلفة عن آخر عمل روائي لي وجاء تحت عنوان «آخر يهود الإسكندرية» وصدرت عن دار أكتب للنشر والتوزيع، والرواية تدور حول عدد من الشخصيات يعانوا من ازمات نفسية ويحاولون الوصول للسعادة، والعلاقات هنا مباشرة وغير مباشرة، وتدور في الإسكندرية، ويتخللها القاء نظرة عن الأقليات العرقية في الإسكندرية».

وأضاف «فتيحة» في تصريح لـ«الدستور»: «هو أطروحة جديدة للإسكندرية الكوزمبوليتانية وما حدث عبر الزمن من خلال أقليات متواجدة، ولازلت أرى الإسكندرية مجتمع كوزموبوليتاني حاليا بالرغم من كل شيء».

ويكمل: «العالم هو المشروع الذي اكتب عنه ومؤمن به من خلال تجاربي السينمائية ورواية آخر يهود الإسكندرية وفيلم ريتسا، وأيضًا رواية خدود الفراولة».

ويتابع: «بالتأكيد أخذت الرواية بحثا سيكولوجيا كبيرا، وبحث عن تطور الأزمات النفسية بالنسبة للأبطال، والرواية استغرقت حوالي عام كامل من الكتابة المستمرة لكي أقوم بتوصيلها بشكل جيد».

وعن الغلاف، قال فتيحة وعن علاقة الألوان المتداخلة القوية الصاخبة في الغلاف، قال فتيحة القصة لها علاقة برسام أصيب بالعمى.