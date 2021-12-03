الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال مشروع إقامة نفق وكبارى شارع 45

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتابع مشروع نفق ٤٥

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة مفاجئة لمتابعة أعمال مشروع إنشاء نفق وكباري شارع 45 بطريق الكورنيش، ومتابعة نسب الإنجاز وسير الأعمال بهذا المشروع الحضاري الذي سيحل مشكلة مزمنة ظلت يعاني منها شرق محافظة الإسكندرية لسنوات عديدة.

وقال المحافظ إن جميع الأعمال بمشروع 45 تسير على قدم وساق وأعلى من المعدل الزمني المحدد، مؤكدًا أن جميع الأعمال سيتم الانتهاء منها في 30 مايو 2022.

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 أعمال مشروع إقامة نفق وكباري شارع 45 

وأشار إلى أنه عقب انتهاء المشروع سيتم القضاء نهائيًا على جميع الاختناقات المرورية في تلك المنطقة، وخاصة في فصل الصيف، لافتًا إلى أنه في موسم الصيف القادم سيتم حل جميع تلك المشاكل. 

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 أعمال مشروع إقامة نفق وكباري شارع 45 



وعن الحركة المرورية أثناء أعمال المشروع؛ أوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع جميع الجهات والأجهزة المعنية وإدارة مرور الإسكندرية وإنشاء تحويلة مرورية بطريق 45 بالكورنيش، مؤكدًا أن تلك التحويلة لم تشعر المواطنين بأي ازدحام أو تكدس مروري بالمنطقة.

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 أعمال مشروع إقامة نفق وكباري شارع 45 

وأضاف أنه تم عمل علامات إرشادية للتسهيل على المواطنين السير في الشوارع البديلة لحين الانتهاء من المشروع. وتم رفع كفاءة وتوسعة جميع الشوارع البديلة لتقليل أي ازدحام أو تكدس مروري بالمنطقة خلال مدة المشروع.

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 أعمال مشروع إقامة نفق وكباري شارع 45 

جدير بالذكر أن المشروع يتكون من عدة عناصر كالتالي:

١- يبدأ النفق من شارع السادات بعرض ١٩ مترًا، عبارة عن ٣ حارات للدخول و٣ حارات للخروج بطول ١٥٠ مترًا تقريبًا مفتوح من الأعلى.

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 أعمال مشروع إقامة نفق وكباري شارع 45 

٢- يستمر النفق أسفل طريق الجيش بعرض ٣ حارات دخول و٣ حارات خروج بطول ٦٠ مترًا بارتفاع ٦ أمتار وعرض ٢٤ مترًا يشمل نفق يمين ونفق يسار للمشاة بعرض ٢ وربع متر وارتفاع ٣ أمتار.

٣- ينتهي النفق من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار بعدد ٢ كوبري عبارة عن ٣ حارات للخروج و٣ حارات للدخول لكل منهما ويتم انفصالها عن بعضها البعض وذلك بطول ٢٠٠ متر تقريبًا لكوبرى الخروج من النفق بطول ١٢٠ مترًا تقريبًا لكوبري الدخول إلى النفق.

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 أعمال مشروع إقامة نفق وكباري شارع 45 

٤- يوجد ممشى (كوبري) على طريق الكورنيش موازٍ للبحر والكوبري بطول ٢٥٠ مترًا تقريبًا وعرض ٦ أمتار وارتفاع من ٦ إلى ٨ أمتار عن سطح البحر.

٥- يوجد مدخلان لنفق المشاة الواحد، مدخل قبلي على رصيف العمارات، بالإضافة إلى مدخل من أعلى النفق مباشرة على شارع السادات للوصول بهما إلى الجهة المقابلة من البحر، أما الصعود للمشي على رصيف الكورنيش البحري أو النزول إلى الشاطئ بأطوال ١٤٠ مترًا تقريبًا لأنفاق المشاة بجميع الاتجاهات.

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 أعمال مشروع إقامة نفق وكباري شارع 45 

٦- توسعة الطريق من ٦ إلى ١٠ حارات بعرض ٣٥ مترًا تقريبًا شامل الجزيرة الوسطى بعرض ٢ متر + ٢ رصيف مشاة على الجانبين بطول ٦٠٠ متر تقريبًا.

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 أعمال مشروع إقامة نفق وكباري شارع 45 

ذلك بالإضافة إلى المشروعات التكميلية المستهدفة؛ وهي زيادة حارات الكورنيش من ٦ إلى ١٠ حارات من المنتزه حتى فندق المحروسة بطول ٤.٤ متر تقريبًا بخلاف منطقة نفق وكباري السادات بطول ٦٠٠ متر، كما تم عمل الأخذ في الاعتبار جميع التوسعات المرورية المستقبلية.

أعمال مشروع إقامة نفق وكباري شارع 45
أعمال مشروع إقامة نفق وكباري شارع 45
الإسكندرية مشروع إنشاء نفق وكباري شارع 45 طريق الكورنيش نسب الإنجاز المعدل الزمني

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