«أروين» تفسد احتفالات الكريسماس في بريطانيا

أكدت صحيفة «إكسبرس» البريطانية أنه في نهاية الأسبوع الماضي، استيقظ الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة على الثلج عندما ضربت العاصفة أروين البلاد.

وتابعت أنه من غير المعروف بالضبط ما إذا كان سيكون هناك ثلوج في يوم عيد الميلاد، إلا أن أحدث مخططات الطقس توقعت تساقط مزيد من الثلوج بحلول الأسبوع المقبل، ما يعني أن الطقس سيفسد احتفالات آلاف بالعام الجديد.

ووفقًا لمخططات الأرصاد الجوية ستشهد المرتفعات الإسكتلندية، بما في ذلك انفيرنيس المزيد من تساقط الثلوج بحلول منتصف نهار 10 ديسمبر.

وأكدت الصحيفة أن الأرصاد حذرت ممما يشبه بالقنبلة الثلجية التي تنشر الفوضى في حركة المرور وتعيق السفر.

وأشارت إلى أن الثلج سينتقل إلى شمال إنجلترا حيث من المتوقع أن ترى أمثال نيوكاسل ومانشستر ثلج بحلول الساعة 6 صباحًا في 11 ديسمبر.

وأوضحت أن الخرائط بعيدة المدى لمكتب الأرصاد الجوية توقعت أن تكون هناك فترات طويلة من الأمطار الغزيرة بين 6 ديسمبر و15 ديسمبر.

وقالت هيئة الأرصاد: «في البداية، من المرجح أن يكون ذلك عبر الجنوب والغرب، على الرغم من أن الخطر الأكبر ينتقل شمالًا خلال هذه الفترة، والتي يمكن أن تشهد تحول المطر في الشتاء في بعض الأحيان».