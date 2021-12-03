الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس معهد روبرت كوخ يشعر بقلق إزاء متحور كورونا

رئيس معهد روبرت كوخ
رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لوثار ويلر

قال رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لوثار ويلر، إن أكثر من 1% من السكان مصابون بشكل حاد بفيروس كورونا، وهناك 4800 مريض كوفيد في وحدة العناية المركزة، مشيرا إلى أن أعداد الوفيات ارتفعت بشكل كبير.

وأضاف ويلر- في تصريح له - أنه في هذه الحالة الطارئة، فمتغير كورونا الجديد اوميكرون Omikron، والذي لا يمكن تقييمه بعد، قد وصل إلى ألمانيا ويمكن أن يكون أكثر عدوى من متغير دلتا.

من جانبه، ناشد وزير الصحة الفيدرالي المنتهية ولايته ينس شبان (CDU) الولايات الفيدرالية لتطبيق قواعد كورونا الأكثر صرامة التي تم الاتفاق عليها يوم أمس.

وأضاف شبان - في تصريحات صحفية- أن القرار جاء متأخرا، لكنه أتُخذ الآن على الأقل ولفت إلى أن المهمة الآن هي تنفيذ المتطلبات والسيطرة عليها وقبولها، على الرغم من صعوبة الأمر بالنسبة لبعض الناس في حياتهم اليومية.
 

وتوقع وزير الصحة المنتهى ولايته أن تواجه المستشفيات عيد ميلاد سيئًا.

وكشف أن عدد مرضى كوفيد -19 سيتخطى في وحدات العناية المركزة العدد 5000، مصرحا بأن الآن يوجد حاليًا حوالي 4800 مصاب بالعناية المركزة بالفيروس.

برلين المانيا متحور كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

نوة وأمطار وانخفاض الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

مواطن للرئيس السيسى: «حبيبى يا ريس.. الله يحميك ويحفظك»

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

إسلام بحيرى: الإسلام فى أزمة وأسعى للدفاع عنه

الرائدة.. نوال السعداوي اكتشفت أن الأسر تظلم النساء وهي في عمر العاشرة.. وحاربت الختان منذ 50 عاما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

عفاف السيد

الموالد.. طقوس واحتفالات من المعابد إلى المقامات

صفاء النجار

من يتألم أعمق يصمت أكثر فى ركن من المحطة

ماجد حبته

الانحطاط.. تاريخ هولندا وحاضرها

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا «رجال الظل»

محمد الطويل

سنوات الفرص القادمة

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب «إيديكس»

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

جنازة أدهم السلحدار

محطة تل أبيب

المزيد

تسجيل 4 حالات جديدة بمتحور «أوميكرون» في إسرائيل

فلسطين تدين قمع الاحتلال الوحشى للاعتصامات والمسيرات السلمية

سارة شريف تكتب: أرض التوتر