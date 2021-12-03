رئيس معهد روبرت كوخ يشعر بقلق إزاء متحور كورونا

قال رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لوثار ويلر، إن أكثر من 1% من السكان مصابون بشكل حاد بفيروس كورونا، وهناك 4800 مريض كوفيد في وحدة العناية المركزة، مشيرا إلى أن أعداد الوفيات ارتفعت بشكل كبير.

وأضاف ويلر- في تصريح له - أنه في هذه الحالة الطارئة، فمتغير كورونا الجديد اوميكرون Omikron، والذي لا يمكن تقييمه بعد، قد وصل إلى ألمانيا ويمكن أن يكون أكثر عدوى من متغير دلتا.

من جانبه، ناشد وزير الصحة الفيدرالي المنتهية ولايته ينس شبان (CDU) الولايات الفيدرالية لتطبيق قواعد كورونا الأكثر صرامة التي تم الاتفاق عليها يوم أمس.

وأضاف شبان - في تصريحات صحفية- أن القرار جاء متأخرا، لكنه أتُخذ الآن على الأقل ولفت إلى أن المهمة الآن هي تنفيذ المتطلبات والسيطرة عليها وقبولها، على الرغم من صعوبة الأمر بالنسبة لبعض الناس في حياتهم اليومية.



وتوقع وزير الصحة المنتهى ولايته أن تواجه المستشفيات عيد ميلاد سيئًا.

وكشف أن عدد مرضى كوفيد -19 سيتخطى في وحدات العناية المركزة العدد 5000، مصرحا بأن الآن يوجد حاليًا حوالي 4800 مصاب بالعناية المركزة بالفيروس.