إحالة 97 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والمحلية للتحقيق بالدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إحالة 97 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والمحلية والبيطرية والجمعيات الزراعية المتغيبين عن العمل للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مركزي منية النصر وطلخا خلال الأسبوع الماضي.

وكذا قرر المحافظ إحالة مسئولي الوحدات الخدمية التي وجدت مغلقة في أوقات العمل الرسمية خلال جولة المرور الميداني للتفتيش المشار إليها.

جاءت قرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على كل وحدات قطاعات الخدمات والمرافق بنطاق مدن ومراكز منية النصر وطلخا، وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها..

هذا وقد تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وبإشراف ومتابعة الدكتور محمد أبوغنيمة، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كل المجالات وقطاعات المرافق والخدمات تنفيذا لتكليفات "محافظ الدقهلية"، وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

هذا وقد أوضح التقرير أن الذين تمت إحالتهم للتحقيق عدد 3 من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منية النصر وعدد 87 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية في كل من برمبال الجديدة ومستشفى منية النصر المركزي.

والوحدات الصحية في كل من ميت عنتر وشرنقاش وكفر الطويلة بمركز طلخا وعدد 7 من العاملين بالوحدة البيطرية بمركز منية النصر.

كما تمت إحالة مسئولي الجمعية الزراعية بميت عنتر والوحدة الصحية بالطويلة بطلخا والوحدة البيطرية بمنية النصر للتحقيق، حيث وجدت مغلقة أثناء حملات المرور في أوقات العمل الرسمية.

وقد وجه محافظ الدقهلية للسادة وكلاء الوزارات مديري مديريات الصحة والطب البيطري والزراعة، ورئيس مركز ومدينة منية النصر لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب الواردة بالتقرير وكذا التحقيق مع مسئولي الوحدات الخدمية التي وجدت مغلقة فى أوقات العمل الرسمية أثناء جولة التفتيش والمرور الميداني خلال الفترة المشار إليها.