وزير خارجية اليمن: مشروع الحوثيين طائفي وعنصري

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن الحوثيين واصلوا انتهاك اتفاقيات وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن مشروع الحوثيين طائفي وعنصري.

وأضاف وزير الخارجية اليمني - في كلمته خلال جلسة بعنوان "مستقبل اليمن" خلال مؤتمر "حوارات المتوسط" المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، وفقًا لقناة اليمن الفضائية - أن إيران تستخدم ميليشا الحوثي الإرهابية لتحقيق مصالحها في اليمن والمنطقة، مؤكدًا أن بلاده تبحث في الوقت الحالي عن آلية مستدامة لحماية حقوق الإنسان في البلاد.

من جانبه، قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج، إن "إيران تسلح الحوثيين وتدربهم.. ودور إيران في الأزمة غير إيجابي"، مضيفًا أن الأزمة ليست إقليمية فقط ولكنها تهدد الملاحة العالمية، مؤكدًا التزام بلاده بحل الصراع في اليمن.

وانطلقت فعاليات "حوارات المتوسط"، أمس الخميس، وتعقد في العاصمة الإيطالية روما حتى، يوم غد السبت، و"حوارات المتوسط" هي مبادرة سنوية تروج لها وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات الدولية.

يشار إلى وزير الخارجية اليمني، استعرض مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أمس الخميس، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام، وفي مقدمتها التصعيد العسكري للحوثيين في محافظة مأرب ورفضهم لمبادرات السلام، وقضية خزان صافر وما يشكله من كارثة بيئية واقتصادية محتملة نتيجة عرقلة الحوثيين لتقييم وتفريغ خزان صافر العائم، مؤكدًا حرص الحكومة اليمنية على السلام بالرغم من تعنت الانقلابين وإصرارهم على استمرار الحرب.

فيما التقى وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض الأوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية.

أشار وزير الخارجية اليمني إلى أهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستئناف التعاون الثنائي في المجال التنموي والتبادل الثقافي، ودعم جهود الحكومة اليمنية لإحلال السلام في اليمن.