الجمعة 03 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البطريرك الراعى يزور مركز إيريدا لذوى الاحتياجات الخاصة فى نيقوسيا

مار بشارة الراعي
مار بشارة الراعي

زار البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، اليوم الجمعة، مركز إيريدا لذوي الاحتياجات الخاصة في نيقوسيا.

جاء ذلك بعد مشاركته في القداس الاحتفالي مع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، حيث كان في استقباله والوفد المرافق مديرة المركز ماري كاتشولوديس التي عبرت عن شكر وتقدير لمبادرة البطريرك الراعي في زيارة المركز ومباركة اقسامه والإطلاع على نشاطه.

والقى كلمة قال فيها: “نشكركم على هذه الدعوة لأن زيارة هذا المكان بعد الاحتفال بالذبيحة الإلهية هو استمرارية لليتورجيا التي احتفلنا بها في الكنيسة مع آلام السيد المسيح من اجل خلاص البشرية والتي تتواصل هنا حيث تعيشون هذه الآلام من خلال هؤلاء الأشخاص المجروحين جسديا وفكريا الذين تهتمون بهم هنا في هذا المركز".

وتابع: “نحن سعداء لأننا لمسنا أن هؤلاء الأشخاص يعرفون جيدا أنهم سيجدون من يحبهم في هذا المركز من خلال الخدمة التي تقدم لهم فيه. نشكركم مجددا ونشكر مجلس الإدارة وكل من يعمل في هذه المكان على تنوع وظيفته، لأن ما تقدمونه هو عمل عظيم.  وفي كل مرة تخدمون هؤلاء الاشخاص كما تفعلون بمحبة يبارككم الله ويمدكم بالقوة ويكون معكم لتقدموا المزيد من الخدمة في سبيل الإخوة والاخوات هنا”.

وكان البطريرك الراعي قد جال على أقسام المركز ومنح الحاضرين بركته الأبوية واستمع من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ترانيم ميلادية.

الاحتياجات الخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة البابا فرنسيس الفاتيكان المطارنة مار بشارة بطرس الراعي البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لذوي الاحتياجات الخاصة

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