مجلس أمناء جامعة الملك سلمان يخصص منحًا دراسية لطلاب جنوب سيناء

عقد مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية اجتماعه السابع، برئاسة الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، أمس الخميس، بحضور الدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة بمدينة الطور.

وقرر المجلس تخصيص 10 منح دراسية بنسبة 50% لأبناء محافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى المنح الأخرى التي تم تخصيصها من قبل الجامعة، طبقًا للقواعد المُعتمدة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وناقش المجلس خطط الجامعة المستقبلية، ومنها عقد الشراكات الدولية مع الجامعات المرموقة، وعقد المؤتمرات العلمية المُتخصصة.

واستعرض المجلس بروتوكلات التعاون التي تم توقيعها مع جامعة شمس ومع البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى عقد شراكة مع معهد تكنولوجيا المعلومات؛ للارتقاء بالمستوى الطلابي والأكاديمي، كما ناقش المجلس عقد بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لتشغيل مستشفى تعليمي بمدينة الطور.

واستعرض المجلس الموقف المالي الخاص بالجامعة، مشتملاً على الموازنة التقديرية 2021- 2022، والتقرير السنوي الخاص بأداء الجامعة.

وعلى هامش الاجتماع، تفقد أعضاء المجلس إنشاءات الجامعة بمقرها بمدينة الطور، والمعامل التخصصية والتجهيزات المُتميزة؛ لخدمة العملية التعليمية والبحثية بالجامعة، لتصبح جامعة سلمان واحدة من الجامعات الأهلية التي يُحتذى بها.

وفي سياق آخر، وقّعت جامعة الملك سلمان الدولية اتفاقية تعاون مشترك مع البنك الزراعي المصري، صباح اليوم؛ لتوفير منح لطلاب الجامعة في مجال الزراعات الصحراوية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، رئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية، وسامي عبدالصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة، بمقر الوزارة.

وتهدف الاتفاقية إلى فتح قناة جديدة لجذب طلاب بالجامعة في مجال الزراعات الصحراوية، وإعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع المشكلات الحالية المتعلقة بالزراعة في المناطق الصحراوية؛ لدعم هذا المجال الاستراتيجي الهام، وربطه بتوفير فرص عمل للدارسين، وفقًا لرؤية الجامعات الأهلية التي تركز فيها على التوازن بين المعارف والمهارات.

وتنص الاتفاقية على قيام البنك الزراعي المصري بتوفير عدد 30 منحة دراسية كاملة، بحيث يتحمل البنك الزراعي المصري نسبة 50% وتتحمل الجامعة النسبة الأخرى وهي (50%)، ويُتيح فرصًا لتدريب الطلاب أثناء الدراسة، بالإضافة إلى توفير بعض الخبراء في الموضوعات العامة ذات الصلة، والتي تهم الطلاب.