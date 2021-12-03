الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس ملوى بالمنيا يتابع أعمال الدورة التدريبية لتنمية الأسرة في المعصرة

اللواء أحمد السايس
اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي

تابع اللواء أركان حرب وكيل أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا أعمال الدورة التدريبية للتثقيف المالي للمرأة بقرية المعصرة وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية الاسرة المصرية والتي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، يأتي ذلك فى إطار مشروع عمل لائق للمرأة في قرى مركز ملوى.

وقال رئيس المركز والمدينة أن برنامج التثقيف المالي أحد البرامج التدريبية التى تهدف إلى تعليم السيدات كيفية وضع الأهداف المالية و إعداد الموازنة وأساليب الادخار وادارة المشروعات.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا واهتمام القيادة السياسية بالاهتمام الكبير بالمرأة ، وحرصها الدائم على منحها كافة حقوقها، وتقديرًا لجهودها وتشجيعًا لها لأداء دورها في خدمة قضايا المجتمع.

المنيا الدورة التدريبية لتنمية الأسرة المصرية فرع المجلس القومى للمرأة قرية المعصرة بملوي اللواء أحمد السايس

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