رئيس ملوى بالمنيا يتابع أعمال الدورة التدريبية لتنمية الأسرة في المعصرة

تابع اللواء أركان حرب وكيل أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا أعمال الدورة التدريبية للتثقيف المالي للمرأة بقرية المعصرة وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية الاسرة المصرية والتي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، يأتي ذلك فى إطار مشروع عمل لائق للمرأة في قرى مركز ملوى.

وقال رئيس المركز والمدينة أن برنامج التثقيف المالي أحد البرامج التدريبية التى تهدف إلى تعليم السيدات كيفية وضع الأهداف المالية و إعداد الموازنة وأساليب الادخار وادارة المشروعات.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا واهتمام القيادة السياسية بالاهتمام الكبير بالمرأة ، وحرصها الدائم على منحها كافة حقوقها، وتقديرًا لجهودها وتشجيعًا لها لأداء دورها في خدمة قضايا المجتمع.