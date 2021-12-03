ضبط 4 أطنان من «أحجار خام الذهب» بالبحر الأحمر

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مرسى علم، جنوبي محافظة البحر الأحمر، من ظبط 7 أشخاص بحوزتهم 4 أطنان تقريبا من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب، عبر التنقيب غير الشرعي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات.

تلقى اللواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن المقدم محمود زمزم رئيس مباحث مرسى علم، يعاونه النقيب علي عمر، معاون مباحث القسم، من ضبط كمية من الأحجار المستخدمة في استخلاص خام الذهب، بإحدى المناطق الجبلية بطريق «مرسى علم- إدفو».

كما تم ضبط 7 متهمين بحوزتهم كمية من الأحجار المستخدمة في استخلاص خام الذهب تزن حوالي 4 أطنان تقريبا، والتحفظ على 3 سيارات وبعض المعدات المستخدمة في عملية التنقيب أثناء الضبط، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات.