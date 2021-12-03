الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 4 أطنان من «أحجار خام الذهب» بالبحر الأحمر

أحجار خام الذهب
أحجار خام الذهب

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مرسى علم، جنوبي محافظة البحر الأحمر، من ظبط 7 أشخاص بحوزتهم 4 أطنان تقريبا من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب، عبر التنقيب غير الشرعي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات.

تلقى اللواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن المقدم محمود زمزم رئيس مباحث مرسى علم، يعاونه النقيب علي عمر، معاون مباحث القسم، من ضبط كمية من الأحجار المستخدمة في استخلاص خام الذهب، بإحدى المناطق الجبلية بطريق «مرسى علم- إدفو». 

كما تم ضبط 7 متهمين بحوزتهم كمية من الأحجار المستخدمة في استخلاص خام الذهب تزن حوالي 4 أطنان تقريبا، والتحفظ على 3 سيارات وبعض المعدات المستخدمة في عملية التنقيب أثناء الضبط، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات.

البحر الاحمر ضبط قسم شرطة وزير الداخلية تحقيقات نقيب معاون مباحث مساعد وزير الداخلية مدير امن المناطق الجبلية مضبوطات النيابة المختصة رئيس مباحث مباحث مرسي علم

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