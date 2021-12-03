الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفد جامعة الإسكندرية يزور معالم بنى سويف الأثرية والتاريخية

الوفد
الوفد

زار وفد من أساتذة و طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، ضمن برنامج زيارة طلاب الفرقة الرابعة بقسم العمارة لمحافظة بني سويف،في إطار الخطة الدراسية لمادة التصميم الشامل،والتي تم تحديدها لدراسة تطوير وتنمية قطاع الصعيد ، لتدريب الطلاب على دراسة المخطط الإستراتيجي للامتداد العمراني لمحافظات الإقليم وإعداد تصورات لتطوير المحافظة في بعض القطاعات والمجالات من خلال المعايشة على أرض الواقع لتقييم تلك المقترحات

ونظمت الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة،برنامجاً ميدانيا ، لأعضاء وفد جامعة الأسكندرية، على مدار يومين، والذي تضمن في اليوم الأول زيارة أهم المعالم الأثرية الإسلامية مثل مسجد السيدة حورية ومسجد الغمراوي، ثم تنظيم رحلة نيلية بالمراكب الشراعية ، وزيارة منطقة وطريق الكورنيش وتفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالممشى السفلي للكورنيش، فيما تضمن "اليوم الثاني "زيارة الوفد لمنطقة واحة وهرم ميدوم، للإطلاع على الأهمية التاريخية والأثرية للمنطقة والهرم الذي يعد من أقدم الأهرامات في التاريخ الفرعوني القديم، ومناقشة خطط التطوير المقترح تنفيذها بالمنطقة الواعدة في مجال الاستثمار السياحي ، علاوة زيارة الهرم من الداخل.

رافق وفد كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية خلال الزيارة كل من ورانيا عزت مدير عام الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، وهبة السيد وكيل الإدارة العامة للسياحة ، ومحمد فتحي مشرف ومسؤول  الرحلات بإدارة السياحة

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وكان المحافظ، قد استقبل الوفد في مستهل زيارته لبني سويف، والذي ضم الدكتور علاء الألفي رئيس قسم العمارة والدكتور محمد هشام مسعودي أستاذ بقسم العمارة،الدكتور أحمد السيد الزيات مدرس بقسم العمارة ،الدكتورة هبة مؤنس معيد بالقسم بحضور مسؤولي التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة حيث ناقش ،الخطوط العريضة  وملامح مشروع  التخرج الذي يستهدف دراسة الوضع الراهن.

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وذلك بهدف وضع تصور تصميمي للمخطط العام والدراسات العمرانية المرتبطة به وعرض مقترحات الطلاب حول المخططات الإستراتيجية للمحافظة والذين قاموا بعض العروض التوضيحية حول تصوراتهم للوضع الراهن بالمحافظة في قطاعات (الزراعة الصناعة، الاستثمار، العمارة، السياحة وتم الاستماع لكافة الأفكار والمقترحات التي طرحها الطلاب، ،وتم تكليف التنفيذيين بتوفير كافة البيانات والمعلومات التي يحتاجها فريق العمل من الطلاب لتسهيل ممهتم وإنجاز مشروع تخرجهم على النحو المطلوب.

بني سويف سياحة المخطط الإستراتيجي مشروع تخرج طريق الكورنيش كلية الفنون الجميلة طلاب الفرقة الرابعة

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