«شكرًا» أحدث أغنيات جميلة البدوى وعبدالفتاح الجرينى

بعد نجاحهما سويًا، يكرر المطربان عبدالفتاح الجريني وجميلة البدوي تجربتهما في تقديم ديو غنائي جديد من خلال أحدث أغانيهما "شكرا".

الأغنية من كلمات وألحان Mobeazy، وهي باللهجة المغربية البيضاء، برعاية chevroletar arabie لاكتشاف عالم جرووف، ومن المقرر طرح الأغنية مساء اليوم عبر كافة المنصات.

وتعتبر "شكرا" هي رابع تجربة تجمع بين جريني وجميلة بعد «عهود الحب»، و«ظالمة» وهي الأغنية الدعائية العربية من فيلم شاروخان وماهيرا خان، وأيضا أغنية «اسمع صوتك للعالم» وهي النسخة العربية من أغنية La Gozadera للمطرب العالمي مارك أنتوني.

وبذلك كونا ثنائيا ناجحا زاد من شعبيتهما وأصبحت لهما قاعدة وفئة كبيرة من الجمهور الذي أصبح يطالبهما بالظهور سويا بشكل كبير، يذكرنا بنجوم الزمن الجميل والثنائيات التي افتقدها البعض.

على صعيد آخر، يعمل كل منهما على ألبومه الغنائي، حيث يستعد عبدالفتاح الجريني لطرح ألبومه الجديد تزامنا مع أعياد الحب فبراير 2022، وهو متنوع ما بين المصري والخليجي والمغربي، وكذلك لديه جولة غنائية في عدد من الدول العربية.

كذلك تعمل جميلة على مشروع غنائي خليجي جديد سيكون مفاجأة ونقلة مختلفة تشهدها الموسيقى الخليجي، حيث اشتهرت جميلة منذ ظهورها بالتنوع والتجدد الموسيقي.