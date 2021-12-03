الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تسبب فى إصابة 5 أشخاص.. لجنة هندسية لمعاينة انهيار سقف عقار بالإسكندرية

انهيار سقف عقار بالإسكندرية
انهيار سقف عقار بالإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول إصابة 5 أشخاص في سقوط سقف عقار عليهم، وطلب ملف العقار، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة مكان الواقعة، وسؤال المصابين.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من عقار قديم رقم 165 شارع الأمير لؤلؤ بمنطقة الورديان، ووجود مصابين.

انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من 7 طوابق، وسقوط سقف حجرة بالطابق السادس على الخامس، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، هم كل من: "منى السيد رياض" 30 عاما، مصابة بكدمات شديدة بالظهر والحوض، و"أنس محمد محمود" 3 سنوات، جروح بالوجه، وشقيقه "محمود" 5 سنوات، جروح بالوجه، و"حنان السيد رياض" 32 عاما، كدمات بمختلف أنحاء الجسم، و"عزيزة سلامة عبد ربه" 60 عاما، كدمات بالظهر.

تم نقل المصابين الخمسة بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

كان قد تسبب انهيار سقف عقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع الصحن المتفرع من ميدان أبوالعباس، بمنطقة الجمرك، على السكان مما أدى إلى احتجازهم، وجارٍ استخراجهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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