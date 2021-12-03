القبض على شخصين يروجان هيروين وأسلحة نارية فى المرج

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على شخصين؛ لحيازتهما سلاحا ناريا دون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتمكنت مباحث إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج أثناء ركوبهما دراجة نارية "تروسيكل" دون لوحات معدنية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين- فرد خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول- ميزان حساس).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.