الجمعة 03 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على شخصين يروجان هيروين وأسلحة نارية فى المرج

هيروين
هيروين

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على شخصين؛ لحيازتهما سلاحا ناريا دون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها. 

 وتمكنت مباحث إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج أثناء ركوبهما دراجة نارية "تروسيكل" دون لوحات معدنية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين- فرد خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول- ميزان حساس).

 وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

رجال المباحث امن القاهرة شخصين سلاحا ناريا بدون ترخيص مواد مخدرة

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