أبرز الفعاليات التي يُنظمها مراكز «الإبداع» غدًا

يُنظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، عددا من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، عبر مراكز الإبداع التابعة له. حيث تعقد في السادسة من مساء غدا السبت، بمركز إبداع قبة الغوري عروض فرقة التنورة التراثية.

وتعد"فرقة التنورة التراثية" واحدة من أهم فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تقدم عروضها بمصاحبة الآلات الموسيقية التراثية، مثل المزمار، والطبلة، والربابة، بدأ نشاط الفرقة فى فبراير عام 1988، وشاركت فى العديد من المناسبات الوطنية داخل مصر، إضافة إلى المهرجانات الدولية الكبرى.

ويستكلم صدنوق التنمية الثقافية فعالياته يقدم قصر الأمير طاز : ورشة مدرسة الإنشاد الدينى والابتهال للمنشد محمود التهامى في الساعة ال 1ظهرا.

ويعقد بيت المعمار المصري، ورشة عمل عن إحياء وإعادة تأهيل التراث المعماري يقدمها حمدي السطوحي، في الساعة الثانية عشر ظهرا .

ويستضيف بيت المعمار المصري ندوة تحت عنوان نحو مدخل تصميمي انساني في السياق العمراني التاريخي المعماري عصام العربي وذلك في السادسة من مساء السبت

ويستضيف مركز طلعت حرب الثقافي ورشة تعبير فنى حر إشراف للفنانة سيلفيا جوزيف في الساعة الواحدة ظهرًا.

صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.