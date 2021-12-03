الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس نقابة العاملين بالإعلام يقترح إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة

مجدي البدوي نائب
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، إن المشروعات القومية شاهد على قدرة الدولة على الإنجاز وتحقيق مصالح الطبقة العاملة، حيث وفرت هذه المشروعات العملاقة أكبر حماية للعمالة المصرية.

جاء ذلك في كلمته اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الرابع للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام بمدينة الغردقة تحت عنوان (آليات مشاركة العمال في الجمهورية الجديدة)، وذلك بمشاركة عدد من القيادات العمالية.

وطرح البدوي مبادرة لإنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الدولة في وقت الأزمات؛ استكمالا لجهود الدولة في دعم والوقوف بجانب هذه الفئة حتى لايقعوا فريسة لأزمة التضخم التي ضربت العالم  مؤكدا أن نقابة العاملين بالصحافة والإعلام ستكون أول الداعمين له حال تأسيسه.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى ملف العمال من الجنسين اهتماما كبيرا على كافة المستويات، كما وضع العامل المصري في مكانته الصحيحة، واهتم بتوفير البيئة الملائمة للعمل، والإنتاج للأيدي العاملة وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن العامل شريكا أساسيا لدفع عجلة التنمية وازدهارها في كل القطاعات، كما كانوا أكثر المستفيدين من المشروعات القومية التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، حيث فتحت لهم أبواب فرص عمل جديدة ما أدى إلى انخفاض معدلات البطالة رغم أزمة كورونا التي تأثرت بها اقتصاديات العالم.

وأوضح أن العمال لم يكونوا بمنأى عن استراتيجية الدولة للنهضة، بل كانت هذه الفئة على أجندة القيادة السياسية ولم تتخل عنها رغم تأثيرات كورونا على الاقتصاد الوطني، فعلى مستوى العمالة المنتظمة، قدم الرئيس دعما غير مسبوق لهذه الفئة، حيث وجه بصرف أجور العمالة المتضررة من فيروس كورونا بقطاع السياحة والقطاعات المتضررة الأخرى.

ولفت إلى أنه بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، فقد وجه الرئيس السيسي بصرف 6 دفعات بإجمالي 3000 جنيه بإجمالي 6 مليارات جنيه بجانب التأمين على هذه الفئة.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام أن هذا الدعم لم يتوقف عند تقديم المنح والمبادرات للعمال بل اتجهت لإنشاء مدن ومناطق صناعية يستفيد منها العمال.

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