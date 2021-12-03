الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر حسنى يشعل "جامعة المستقبل" بحفل غنائى مميز.. ويتألق بحضور الآلاف «صور»

حفل تامر حسنى
حفل تامر حسنى

أحيا النجم تامر حسنى حفلًا غنائيًا مميزا بجامعة المستقبل بحضور الآلاف من طلاب الجامعة وجمهوره، الذين حرصوا على التوافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات، حيث تخطى الحضور كل التوقعات. 

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 وحقق تامر أكبر حضور جماهيرى في تاريخ جامعة المستقبل بحضور ٢٠ الف شخص، فى الحفل الذى أقيم تحت رعاية خالد عزازى، رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل.

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وقدّم تامر حسني خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته، إذ غنى عددًا من الأغنيات التي قدمها على مدار مسيرته الفنية، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير “خليك فولاذي” والأغنية السينجل التي طرحها مؤخرًا "صعبة"، والتي حفظوا كلماتها تمامًا.
 

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وأشاد تامر حسنى بنظام الطلاب وبروح الحب والحفاوة وطاقتهم العالية وقدم موهبة جديدة  دانيا الحريري في الغناء باللغة الإنجليزية في أغنيته الشهيرة come back to me ، كما قدم عازفا من جامعة المستقبل يدرس في كلية صيدلة،  وموهوبا آخر من مواهب الجامعة في الرسم.

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وعقب انتهاء الحفل نشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستجرام” صورًا ظهر فيها على المسرح ومع الجمهور وعلّق قائلاً: “مليون تحية لشباب جامعة المستقبل في حفل النهارده بجد حفلة مش عادية روح عظيمة وطاقة هايلة واستقبال مش طبيعي من حب وترحاب والله انا بحبكوا أكتر وبتمنى لكل واحد فيكوا النجاح”. 

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وأضاف: “شكراً شباب وإدارة وأساتذة جامعة المستقبل، شكرا لرئيس مجلس أمناء الجامعة خالد عزازي ومش هوصيك على درجات أعمال السنة طلاب جامعتك يستاهلوا والله نظام ورقي وروح مشرفة فعلاً، وشكرا كبيرا جداً لعباقرة المسرح العربي ودانيا الحريري الموهبة الغنائية اللي بقدمها لاول مرة".

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يذكر أن جامعة المستقبل تتميز بالكليات والبرامج المتنوعة التى تتناسب مع حاجات سوق العمل الإقليمى والمحلى والعالمى من خلال الكليات المهمة التى تضمها الجماعة وهى كلية الصيدلة والصناعات الدوائية، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية التجارة وإدارة الأعمال وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

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وكانت جامعة المستقبل قد نجحت فى إحراز تقدم جديد فى التصنيف العالمى الجامعات "QS" للمنطقة العربية للعام 2021، وفقًا لتقييم دقيق حول البحوث والتعليم وغيرها من الأنشطة الأخرى، كما احتلت الجامعة فى مصر الترتيب 71 بين الجامعات العربية التى تقدر بأكثر من ألفي جامعة لعام 2021.

حفل تامر حسنى
حفل تامر حسنى
حفل تامر حسنى
حفل تامر حسنى
حفل تامر حسنى
حفل تامر حسنى

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