شركة سويسرية تطور اختبارات «pcr» لرصد متحور أوميكرون

طورت شركة «روشيه» السويسرية لصناعة الأدوية اختبارات "pcr" التي يمكنها رصد متحور أوميكرون من" كوفيد- 19"، ومساعدة الدول على مراقبة انتشار السلالة الجديدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة، اليوم الجمعة، أن وحدة "تي.آي.بي. مولبيول" التي استحوذت عليها مؤخرا تطبق ثلاثة من مثل تلك الاختبارات للاستخدام البحثي فقط.

وقالت الشركة إنها تفحص تشخيصاتها الحالية الخاصة بـ"كوفيد- 19"، ويمكن لجميعها رصد المرض عندما يكون المريض مصابا بمتحور أوميكرون.

وانتهت الشركة السويسرية من عملية شراء "تي.آي.بي. مولبيول"، يوم الأربعاء، بسعر لم تكشف عنه، وكانت الشركة، ومقرها برلين، قد طرحت اختبار "pcr"، للكشف عن مرض كوفيد في يناير 2020 خلال أسابيع من تسجيل أولى الإصابات بالمرض.

- متحور «أوميكرون»

جرى اكتشاف متحور أوميكرون من فيروس كورونا أول مرة في دولة جنوب إفريقيا، وتم رصده الآن في عدة دول من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية، وصنفت منظمة الصحة العالمية متحور "أوميكرون" بأنه "مثير للقلق".

وفي سياق متصل، حذر مسئول بمنظمة الصحة العالمية من أن "أوميكرون" المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيصل في نهاية المطاف إلى غالبية الدول في منطقة غرب المحيط الهادئ، مطالبا حكومات الدول بالاستعداد.