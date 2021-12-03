الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«فشل في اغتصابها».. تجديد حبس المتهم بقتل «طفلة حلوان»

المتهم بقتل «طفلة
المتهم بقتل «طفلة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الجمعة، حبس بائع غزل البنات المتهم بقتل طفلة عقب فشله في اغتصابها بنطاق دائرة قسم شرطة حلوان، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

كان بائع غزل البنات المتهم بقتل طفلة عقب فشله في اغتصابها في مدينة حلوان باعترافات تفصيلية أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وقال المتهم، إنه يعمل في محل لبيع غزل بنات بالقرب من منزل الطفلة جنى، ودائمًا يشاهدها أثناء خروجها من منزلها ودخولها، وأن المجني عليها تتردد عليه لشراء غزل البنات، وأنه اختمرت في ذهنه فكرة استدراجها والتعدي عليها جنسيًّا لإشباع رغباته الجنسية.

وأضاف المتهم، أنه فى يوم الواقعة استدرجت الطفلة لداخل المحل بحجة وجود نوع جديد من غزل البنات، وإنه فور دخولهما المحل حاول لمس أجزاء حساسة من جسدها إلا أنها رفضت أن يقترب منها، ثم اقترب منها مرة أخرى وحاول التعدي عليها جنسيًّا لكنها قاومته وحاولت الهرب منه.

ولفت إلى أن الطفلة جنى حاولت الهروب منه لكنها لم تتمكن من الهروب فبدأت في الصراخ لتستنجد بالجيران وأسرتها حتى ينقذوها، وأنه فور صراخها خاف من افتضاح أمره فكتم أنفاسها، ومن شدة الخوف ظل فى كتم أنفاسها حتى سقطت على الأرض مغشيًا عليها،ثم تعدى عليها بسلاح أبيض حتى تأكد أنها فارقت الحياة.

ونوه بأنه توجه لشراء جوال ثم وضع جثة الطفلة داخل الجوال وركنها داخل المحل حتى بعد منتصف الليل، وعندما تأكد من عدم وجود مارة في الشارع، حمل الجوال وألقاه أمام منزل أسرتها، ثم فر هاربًا.

كان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة حلوان يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة مقتولة وملقاة داخل جوال بجوار منزلها بمنطقة المساكن الاقتصادية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. 

وبالفحص تبين العثور علي جثة الطفلة جنى محمود عمرها 6 سنوات، مخنوقة ومصابة بطعنتين في البطن والرأس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هُوية مرتكب الجريمة.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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