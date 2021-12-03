كوريا الجنوبية: 4944 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 4944 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 462 ألفا و 555 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.



كما سجلت البلاد 43 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3793 وفاة.



وتلقي ما أجماليه 42.61 مليون شخص أو ما يمثل 83 % من تعداد سكان كوريا الجنوبية، البالغ عددهم 52 مليون نسمة، جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا.



فيما تلقى 41.19 مليون شخص تقريبا،80.2 % ، التطعيم بشكل كامل، كما تلقى 57ر3 مليون شخص أو 7 % من السكان جرعة تعزيزية.



وتم تأكيد إصابة 6 أشخاص بالسلالة أوميكرون في كوريا الجنوبية ، وتتزايد المخاوف من تزايد عدد الحالات بشكل سريع.



واعتبارًا من اليوم الجمعة سيكون لزاما على جميع الوافدين من خارج البلاد الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام خلال الأسبوعين المقبلين، بغض النظر عما إذا كان تم تطعيمهم أم لا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.