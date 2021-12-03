طفلة فيلم «بنات عبد الرحمن»: أول مرة أمثل فيها باللغة الأردنية

جسدت الفنانة الشابة ياسمينا العبد، دور ابنة الفنانة صبا مبارك في فيلم "بنات عبد الرحمن" المشارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، والتي كان اسمها هبة، لافتًة إلى أنه هو الفيلم الإنساني الأول لها، حيث قالت: "انا ده أول فيلم أعمله اتبهدلنا فيه واتصرفنا وعملناه، على الرغم من أنها المرة الأولى التي أمثل فيها باللغة الأردنية".

وتابعت ياسمينا العبد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "المخرج زيد أبو حمدان، كان معايا من الأول لمّا كنت في سويسرا وانتقلت لدبي وانا عندي 10 سنين، وبدأت ورش التمثيل، وانا بدأت أمثل في الفيلم وانا عندي 13 سنة، بس حقيقي انا مبسوطة جدًا بأني اشتغلت مع ناس متعاونة زي طاقم العمل".

وعن كواليس العمل قالت: "انا بموت في صبا مبارك، وهي ست عظيمة فعلًا واتعلمت منها كتير، وهي تعبت معايا جدًا في إني اتعلم اللغة الأردنية، وجميع طاقم العمل حتى الميكب أرتيست كله كان بيساعدني، وأنا فخورة أوي بهذه التجربة".

بنات عبد الرحمن

يعرض الفيلم الروائي الأردني "بنات عبد الرحمن"، لأول مرة عالميًا، ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي من المقرر أن تستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

فيلم "بنات عبد الرحمن"، هو أحد عروض السجادة الحمراء، ومدته 118 دقيقة، ومن المقرر أن ينطلق في تمام الساعة الـ 6:30 مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، فيما سيعقب العرض مناقشة مع مخرج العمل زيد أبو حمدان.

تدور أحداث الفيلم الذي يقوم ببطولته كل من صبا مبارك، وحنان الحلو، وفرح بسيسو، ومريم الباشا، في حي للطبقة المتوسطة في عمان، حيث تعيش زينب العزباء، والتي تعمل كيخاطة وتعيش حياة كئيبة وتعول والدها، وحينما يراها الأخير في ثوب زفاف كانت تقوم بتعديله لإحدى قريباتها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودا فتبدأ رحلة البحث عنه بمساعدة شقيقاتها.

قصة العمل تتناول علاقة أسرية مضطربة بين 4 شقيقات لا تجمعهن تقريبا إلا صلة الدم، بينهما تختلف كل واحدة عن الأخرى في طباعها وتفاصيل حياتها، يتزامن اختفاء والدهن مع تفجر مشكلاتهن الخاصة.

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).