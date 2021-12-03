الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التشيك.. إحباط محاولة لاغتيال القائم بأعمال رئيس الوزراء

أندريه بابيش
أندريه بابيش

أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش أن الشرطة أفشلت محاولة لاغتياله، على خلفية قرار الحكومة قبل أسبوع تشديد القيود الاجتماعية في إطار مواجهة جائحة كورونا.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية “ قال بابيش : ”يوم الأربعاء جاء أحد المعارضين للأمن الوبائي المشدد إلى مبنى الحكومة وأراد مهاجمتي، حيث كان يحمل خنجرا ومسدسا.. أوقفته الشرطة عند مدخل المبنى".

وأضاف ردا على استفسار شاب حول إجراءات كورونا: "بالطبع الناس يهددوننا كما تهددوننا"، مشيرا إلى أن "السلطات تقوم بكل ما هو ضروري لمنع آلاف الأشخاص من الموت بسبب فيروس كورونا".

وتابع: "كلنا نفعل هذا من أجل الناس. أم أنك لا تصدق أن هذا الفيروس يقتل الناس؟ ألا تصدق أن اللقاح يحمي؟".

 

وتخطط الشرطة التشيكية غدا الجمعة لتقديم معلومات إضافية حول اعتقال الشخص الذي حاول مهاجمة بابيش.

وتلقى السياسي وعائلته تهديدات بالعنف بسبب القيود الاجتماعية، فيما تحتل جمهورية التشيك المرتبة العاشرة من حيث عدد الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا.

لقاء رئيس الوزراء اغتيال لوز عمال إحباط رئيس إحباط محاولة القائم محاولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

بدء الانخفاض التدريجى.. توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة الأسبوع المقبل

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

مساعد وزير الخارجية: التنسيق بين مصر والجزائر «دائم وكبير»

بولسونارو يزور روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب "إيديكس"

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

صور

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

محطة تل أبيب

المزيد

أسلحة سرية وخطة منظمة.. كيف تُجهز إسرائيل لمحاربة إيران؟

السعودية تدعو المجتمع الدولى لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال

نفتالى بينيت: إيران تمارس ابتزازًا نوويًا كأحد تكتيكات إجراء المفاوضات