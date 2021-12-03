افتتاح معرض «لا للعنف ضد المرأة» فى بهو الأعلى للثقافة

يفتتح الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، في الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل فعاليات معرض الفن التشكيلي المعاصر، والذي يقام تحت عنوان "لا للعنف ضد المرأة"، في بهو المجلس، بمقره بساحة دار الأوبرا المصرية، ويستمر المعرض لمدة أسبوع.

تشهد افتتاح معرض "لا للعنف ضد المرأة"، الدكتورة دليلة الكرداني - مقررة لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس، والفنانة الدكتورة سهير عثمان عضو لجنة الفنون التشكيلية والعمارة.

وتأتي إقامة المعرض في إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر الجاري.



ويهدف معرض "لا للعنف ضد المرأة"، إلى إلقاء الضوء على بعض المشكلات الهامة مثل: (التحرش – العنف الأسري – الزواج المبكر – التضخم السكاني – الختان ..إلخ)، كما يتضمن فنون المسطحات والمجسمات مثل: (التصوير الزيتي – الجرافيك – الرسم – الباتيك – المعلقات النسجية - النحت)، ويشارك فيه الفنانين من أجيال الرواد والوسط والشباب.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت حملة الـ 16 يومًا، من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة، لهذا العام في إطار الموضوع العالمي الذي حددته حملة الأمين العام للأمم المتحدة وتحت شعار: "لوّن العالم برتقاليًا: فلننهِ العنف ضد المرأة الآن".

وبحسب إعلان الأمم المتحدة عن حملة لا للعنف ضد المرأة: يجب أن نتذكر أنه حتى وإن كان العنف القائم على النوع الاجتماعي منتشرًا فهو ليس حتميًا.

يمكننا منعه، بل يتوجب منعه. وكخطوة أولى لإيقاف هذا العنف، يجب تصديق الناجيات، واعتماد نُهج شاملة وكلية تعالج الأسباب الجذرية وراء ذلك، والعمل على تحويل الأعراف الضارة وبالطبع تمكين النساء والفتيات. فبإتاحة الخدمات الأساسية التي تركز على الناجيات عبر مختلف القطاعات الشرطية والعدلية والصحية والاجتماعية، وبإتاحة التمويلات الكافية للإيفاء بأجندة حقوق المرأة، يمكننا إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي.



في سياق متصل، يحل الشاعر المصري عبد الناصر أحمد إبراهيم، في السادسة من مساء غد السبت٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث أون لاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن يقرأ «أحمد إبراهيم»، مجموعة من قصائده الشعرية وهي: أسطورة – مبتدأ – علمونا فى قوانين الوراثة – وتريات وجرح – وبعض المقتطفات من قصائد قصيرة أخري.