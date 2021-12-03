بعد نجاح عروضها فى الإسكندرية.. «زقاق المدق» تعود إلى مسرح البالون الليلة

بعد نجاح عرضها في مدينة الإسكندرية، تعود أسرة العرض المسرحى، "زقاق المدق"، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة، لتستأنف عروضها علي خشبة مسرح البالون بالعجوزة.

مسرحية "زقاق المدق" عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، رؤيه درامية وأشعار الكاتب محمد الصواف، ومن إخراج عادل عبده، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية. والبطولة للفنانين: دنيا عبدالعزيز، محسن محيى الدين، أمل رزق، نهال عنبر، بهاء ثروت، ضياء عبد الخالق، كريم الحسينى، د.عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبدالرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبدالرحمن عزت، هانى عبد الهادى، عصام مصطفى، أحمد شومان، إبراهيم غنام، صابر رامى.

"زقاق المدق" من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بالبيت، بإشراف الفنان صلاح لبيب مدير عام الفرقة، ديكور محمد الغرباوى، تصميم أزياء مروة عودة، تصميم إضاءة أبوبكر الشريف، موسيقى وألحان أحمد محيى، توزيع موسيقى ديفيد جميعى، مشاهد سينمائية وجرافيك ضياء داوود، فيديو مابينج رضا صلاح، خدع مسرحية إيهاب جمعة، تصميم دعاية مصطفى عوض، مشرف على هيئة الإخراج وليد طه، مخرج منفذ وليد صلاح وأحمد يونس، مساعدو الإخراج أحمد طارق ومحمود كامل وإيهاب علوان وإبراهيم أبوالنجا وأحمد الصواف، مدير الإنتاج أمل حبيب.



في سياق متصل، تستقبل خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، في السادسة والنصف من مساء اليوم أيضا، العرض المسرحي "فركش لما يكش"، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفني للمسرح.

تدور أحداث العرض المسرحي "فركش لما يكش"، حول قصة النمر "فركش" الذى يعانى حالة من الكسل والغرور وعدم الاهتمام بالعمل وممارسة الرياضة، وأصبح لا يتناول الطعام ولا يلعب مع زملائه بسبب غروره إلى أن هجرة أصدقائه ومضوا في حياتهم، تتوالى الأحداث، ويهدف العرض لنشر قيم التعاون ومحبة الناس.



يذكر أن العرض من موسيقى وألحان فاروق الشرنوبي، ديكور وعرائس وملابس آيات خليفة، نحت عرائس وماسكات محمد كشك، ومخرج منفذ لطفي السيد، تأليف وإخراج شوقي حجاب.



كما تستقبل قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، في الثامنة والنصف مساء اليوم، العرض المسرحي "أحدب نوتردام"، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح.

العرض من بطولة يحيى محمود، رجوى حامد، مريم الجندي، محمد دياب، عمرو شريف، محمود طلعت، مي السباعي، جورج أشرف، هبة قناوي، محمد عبد الوهاب، أحمد مخيمر، شريف فاروق، حسام الشاعر، آية خلف، محمد حسيب، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان كريم عرفة، استعراضات كريمة بدير، ديكور حمدي عطية، أزياء نعيمة عجمي.

والعرض عن رواية "أحدب نوتردام" للروائي الفرنسي الكبير فيكتور هوجو، ترجمها وكتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نور الدين، و من إخراج ناصر عبد المنعم.

وكانت رواية "أحدب نوتردام" قد نُشرت لأول مرة بالفرنسية في 16 مارس 1831 وتدور أحداثها في أجواء تاريخية٬ أحداثها وشخوصها من نسج الخيال.

تدور أحداث الرواية عام 1482 في كنيسة "نوتردام" الشهيرة والمنطقة المحيطة بها في باريس، وبطلها "كازيمودو"، ذلك الرجل الأحدب والمشوه، إلى درجة جعلت مظهره مرعبا للآخرين.