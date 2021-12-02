الاتحاد الأوروبى يخصص 325 مليون يورو كمساعدات إضافية للاجئين فى تركيا

خصص الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، 325 مليون يورو إضافية لتمديد برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة (ESSN) حتى أوائل عام 2023، وهو يمنح أكثر من 1.5 مليون لاجئ في تركيا بتحويلات نقدية شهرية لتغطية احتياجاتهم الأساسية، ويعد أكبر برنامج إنساني في تاريخ الاتحاد الأوروبي وواحدا من أكبر برامج المساعدات النقدية الإنسانية حول العالم.

وخلال زيارته لأنقرة اليوم، قال مفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، في بيان صحفي نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي: "لقد تمكن اللاجئون المستضعفون في تركيا الآن من الاعتماد على مساعدتنا الإنسانية لأكثر من خمس سنوات، ونحن لن نخذلهم. وبفضل الأموال المعلنة اليوم، سيواصل الاتحاد الأوروبي تمديد برنامج ESSN حتى أوائل عام 2023. وهذا الدعم يمثل شريان حياة حاسم لمئات الآلاف من العائلات، التي تضرر الكثير منها بشكل خاص من جائحة فيروس كورونا المستجد، وستُمكنهم هذه المساعدة النقدية من أن يقرروا بأنفسهم ما يحتاجون إليه بشكل عاجل".

ويوفر برنامج ESSN للاجئين المسجلين تحويلات نقدية شهرية على بطاقة الخصم الإلكترونية، ويساعدهم على دفع ما يحتاجون إليه بشدة، مثل الإيجار والنقل والفواتير والطعام والأدوية. وبفضل الشراكة مع الاتحاد الدولي وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وجمعية الهلال الأحمر التركي، يتلقى أكثر من 1.5 مليون لاجئ يعيشون في تركيا دعم ESSN. والتمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم هو جزء من حزمة 3 مليارات يورو لدعم اللاجئين في تركيا أعلنت عنها رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عقب انتهاء المجلس الأوروبي في 25 يونيو الماضي.