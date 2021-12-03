الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مستقبل وطن بالسويس ينظم ملتقى «الجمهورية الجديدة وبناء مصر الرقمية»

ملتقي مستقبل وطن
ملتقي مستقبل وطن في السويس

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالسويس، برعاية النائب أحمد خشانة أمين الحزب بالمحافظة ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب المحافظة فعاليات الملتقي الثاني "الجمهورية الجديدة وبناء مصر الرقمية"، وذلك بحضور النائب سيد عبده، عضو مجلس الشيوخ وأحمد فاضل، أمين التنظيم بالمحافظة وغادة لبيب، نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأحمد الخطيب، مدير مركز مستقبل وطن للدراسات الاستراتيجية.

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ملتقي مستقبل وطن في السويس

بدأت فعاليات الندوة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبها كلمة الدكتور علاء يونس، أمين لجنة الإعلام بالحزب رحب خلالها بالحضور، مؤكدا على ضرورة التحول الرقمي بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الإسراع في تنفيذ منظومة التحول الرقمي وربط الأنظمة الرقمية الحكومية وتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة للعمل بكفاءة وفاعلية ومحاربة كافة أشكال الفساد و البيروقراطية.

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ملتقي مستقبل وطن في السويس

وقال خشانة إن هذه الفاعلية تأتي في إطار استراتيجية حزب مستقبل وطن بالسويس؛ لدعم الشباب المصري في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتزامن مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي داخل الجهاز الإداري بالدولة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية في مكافحة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن تكنولوجيا المعلومات باتت من أهم الركائز الضرورية التي تعول عليها القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة.

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ملتقي مستقبل وطن في السويس

وفي هذا الصدد صرح النائب سيد عبده أن مجلس الشيوخ المصري بصدد مناقشة مقترح قانون ينص على تخصيص وإنشاء وسائل تواصل اجتماعي خاصة بالشعب المصري في ظل خطوة التحول نحو الجمهورية الجديدة؛ نتيجة الخبرة الكبيرة التي اكتسبها الدولة المصرية ومؤسساتها نتيجة تنفيذ جزاء كبير من استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي على مدار السنوات الماضية.  

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ملتقي مستقبل وطن في السويس


وأشارت لبيب إلى أن مفهوم التحول الرقمي في إطار استراتيجية التنمية المستدمة 2030 يعتمد على تنفيذ كافة الإجراءات والعمليات الإدارية داخل أجهزة الدولة بشكل إلكتروني كامل وبأقل تدخل بشري ممكن؛ لمساعدة الأفراد والمؤسسات على إنجاز الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات والقرارات بأعلى دقة وأقل جهد وتكلفة والقضاء على الفساد والبيروقراطية، مشيرة إلى أن بعض خدمات وزارة العدل والداخلية باتت تتم بشكل رقمي مؤخرا لخدمة المواطنين في إنجاز الأعمال.

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ملتقي مستقبل وطن في السويس

من جهته أضاف الخطيب أن قيادات حزب مستقبل وطن حريصة على إعداد مجموعة من القيادات الشابة القادرة على التعامل بشكل كبير مع تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات التحول الرقمي، مؤكدا على أهمية مشروع التحول الرقمي في إقامة مجتمع حديث مبتكر رقمي تفاعلي أمن يواكب بناء مصر الحديثة في إطار سياسة التحول نحو الجمهورية الجديدة.

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ملتقي مستقبل وطن في السويس

ملتقي مستقبل وطن في السويس
ملتقي مستقبل وطن في السويس
ملتقي مستقبل وطن في السويس
ملتقي مستقبل وطن في السويس
ملتقي مستقبل وطن في السويس
ملتقي مستقبل وطن في السويس
ملتقي مستقبل وطن في السويس
ملتقي مستقبل وطن في السويس
مصر السيسي الاعلام حزب محافظة مستقبل وطن الرئيس التزام البرلمان السويس

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