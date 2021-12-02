الجمعة 03 ديسمبر 2021
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مصر

أبريل 2022 ..الإحصاء تُعلن الخريطة الصحية للأسرة المصرية بتمويل مصري

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

يُجرى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، المسح الصحى للأسرة المصرية لأول مرة بجهد وتمويل مصري 100%، ويغطى المسح جميع محافظات الجمهورية فيما عدا محافظة شمال سيناء على عينة يتراوح قوامها ين 35-36 ألف أسرة معيشية موزعة طبقًا لحجم السكان فى كل محافظة، ويتولى جمع البيانات حوالى 200 باحث ومشرف.

وفى هذا الصدد، قال عبد الحميد شرف الدين رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إنه تم بدء العمل فى المسح فعليًا بنهاية شهر أغسطس الماضى بتدريب الباحثين الميدانيين المكلفين بجمع البيانات المطلوبة من الأسر عينة المسح وذلك لمدة 35 يوم فى المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، أعقب ذلك إجراء خمسة تجارب قبلية فى بعض المناطق الحضرية والريفية بمحافظات الجمهورية، ثم انطلق العمل الميدانى رسميًا مطلع شهر أكتوبر الماضى فى محافظتى القاهرة والجيزة، وامتد إلى 17 محافظة أخرى، وبعدها يستكمل العدد المتبقى من محافظات الجمهورية تباعًا لينتهى تمامًا خلال شهر يناير المقبل 2022.

ولفت "شرف الدين" فى تصريح لـ"الدستور"، إلى أن إعلان النتائج الأولية لأول خريطة صحية للأسر المصرية وتحليل مفصل لمؤشرات الصحة العامة بحلول شهر أبريل المقبل 2022، بعد إنتهاء العمل الميداني بمحافظات الجمهورية بالكامل خلال منتصف شهر يناير المقبل باستخدام أجهزة التابلت، والتى ستكون بمثابة كنز من المعلومات عن كل ما يتعلق بجوانب الصحة العامة والإنجابية، بما يلبى مقترحات كافة الجهات المعنية ما بين وزارات وجامعات والمجلس القومى للسكان والمجلس القومى للمرأة، والمنظمات الدولية كـ"اليونيسف" وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأوضح أن المسح يغطى كافة جوانب الصحة العامة والصحة الإنجابية، إلى جانب استحداث أكثر من 25 سؤال عن أثر جائحة كورونا على الصحة العامة والإنجابية ، كما تم إضافة  جزء جديد لرصد أراء وتوجهات الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج حول قرار الإنجاب.

الاحصاء المسح الصحى الخريطة الصحية كورونا الصحة الإنجابية

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