برلمانية: القيادة السياسية تولي ملف ذوي الهمم اهتمامًا غير مسبوق

شاركت النائبة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، في الاحتفالية التي نظمتها محافظة البحيرة، بمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، بمجمع دمنهور للمؤتمرات.

حضر الاحتفالية اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب والشيوخ ووكلاء وزراء التضامن والصحة والشباب والتربية والتعليم.



وتضمنت الاحتفال، تقديم فقرات فنية مميزة للشباب من ذوى الاحتياجات الخاصة، وافتتاح معرض للأعمال والمشغولات اليدوية، إلى جانب تكريم الأبطال الرياضيين من ذوي الهمم.



وقالت النائبة الدكتورة أمل زكريا قطب، إن القيادة السياسية الحكيمة تولي ملف ذو الهمم والقدرات الخاصة اهتمامًا كبيرا وغير مسبوق، من خلال تقديم وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم في شتى المجالات وعلي نطاق واسع في غير مسبوق، سواء من جانب الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، فضلا عن تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات تدريبية وتعليمية وتثقيفية، بهدف مشاركتهم وانخراطهم في المجتمع.

وقدمت بهذه المناسبة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه المستمر لأبنائه وبناته في الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى دعم محافظة البحيرة لأبنائها من ذوي القدرات الخاصة، على كافة المستويات، والتي تأتي في مقدمتها التعليم والصحة، بالإضافة إلى الدعم المادي والمعنوي.

ويحتفل العالم في الثاني من ديسمبر باليوم العالمى لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو يوم خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992، بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوقهم، ودورهم فى جميع مجالات المجتمعية والإنمائية، فيما نظمت المحافظات المختلفة احتفاليات باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة لدعمهم.

