الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: القيادة السياسية تولي ملف ذوي الهمم اهتمامًا غير مسبوق

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

شاركت النائبة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن،  في الاحتفالية التي نظمتها محافظة البحيرة، بمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، بمجمع دمنهور للمؤتمرات.

حضر الاحتفالية اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب والشيوخ ووكلاء وزراء التضامن والصحة والشباب والتربية والتعليم.

وتضمنت الاحتفال، تقديم فقرات فنية مميزة للشباب من ذوى الاحتياجات الخاصة، وافتتاح معرض للأعمال والمشغولات اليدوية، إلى جانب تكريم الأبطال الرياضيين من ذوي الهمم.
 

وقالت النائبة الدكتورة أمل زكريا قطب، إن القيادة السياسية الحكيمة تولي ملف ذو الهمم والقدرات الخاصة اهتمامًا كبيرا وغير مسبوق، من خلال تقديم وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم في شتى المجالات وعلي نطاق واسع في غير مسبوق، سواء من جانب الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، فضلا عن تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات تدريبية وتعليمية وتثقيفية، بهدف مشاركتهم وانخراطهم في المجتمع.

وقدمت بهذه المناسبة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه المستمر لأبنائه وبناته في الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى دعم محافظة البحيرة لأبنائها من ذوي القدرات الخاصة، على كافة المستويات، والتي تأتي في مقدمتها التعليم والصحة، بالإضافة إلى الدعم المادي والمعنوي.

ويحتفل العالم في الثاني من ديسمبر  باليوم العالمى لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو يوم خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992، بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوقهم، ودورهم فى جميع مجالات المجتمعية والإنمائية، فيما نظمت المحافظات المختلفة احتفاليات باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة لدعمهم.
 

مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ البحيرة ذوى الاحتياجات الخاصة افتتاح معرض الاحتياجات الخاصة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة حزب مستقبل وطن ذوى القدرات الخاصة النائبة أمل زكريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

ابنة الفنانة شيرين توجه رسالة إلى زوج والدتها السابق حسام حبيب

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

حضور الرئيس السيسى اختبارات الطلبة المتقدمين للكليات العسكرية يتصدر اهتمامات الصحف

بدء الانخفاض التدريجى.. توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب "إيديكس"

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

صور

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

محطة تل أبيب

المزيد

أسلحة سرية وخطة منظمة.. كيف تُجهز إسرائيل لمحاربة إيران؟

السعودية تدعو المجتمع الدولى لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال

نفتالى بينيت: إيران تمارس ابتزازًا نوويًا كأحد تكتيكات إجراء المفاوضات