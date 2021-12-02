الجمعة 03 ديسمبر 2021
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مصر

لقاءات مكثفة خلال زيارته لإسبانيا.. حصاد وزارة السياحة والآثار

خالد العنانى وزير
خالد العنانى وزير السياحة والاثار

أعلنت وزارة السياحة اليوم الخميس،عن إجراء الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار لعددٍ من اللقاءات المهنية خلال زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في أعمال الدورة رقم 114 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية وذلك في إطار أعمال الدورة 24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO.

شملت لقائه مع المدير التنفيذي للمجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC، الذى بحث معها سبل التعاون بين الوزارة والمجلس والتنسيق الدائم بين القطاع السياحي الخاص والحكومي لمواجهة التحديات التي يمكن أن يواجهها القطاع السياحي في المستقبل بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، بالإضافة الى مناقشة ملف السياحة المستدامة وما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات في هذا الملف.

كما تحدث الوزير عن الافتتاحات الوشيكة مثل المتحف المصري الكبير والعاصمة الإدارية الجديدة، وجهود الوزارة في ملف التحول الرقمي، والخدمات الالكترونية التي يتم تقديمها  للسائح منوهًا أن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول للترويج للمقصد السياحي المصري محليًا ودوليًا. 

كما أشادت المدير التنفيذي للمجلس الدولي للسياحة والسفر بفعالية " الاقصر...طريق الكباش" التى أُقيمت الأسبوع الماضي، مؤكدة على ان هذه الفعالية  ستزيد من الطلب على زيارة المقصد السياحي المصري والاستمتاع بالمقومات السياحية والاثرية المتنوعة.

كما التقى برايس ماروتو، وزيرة السياحة والتجارة والصناعة في دولة إسبانيا، وقام الوزيرين باستعراض الوضع السياحي الراهن ، بالإضافة إلى مناقشة سبل تفعيل وتعزيز التعاون المشترك بين الدولتين في مجال السياحة، وتم الاشارة أيضاً لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ.

كما التقى العنانى إيرينا فارانوفيتش، نائبة وزير السياحة البيلاروسي، وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من بيلاروسيا إلى مصر حيث أن السوق البيلاروسي يعتبر من أهم الأسواق السياحية بالنسبة لمصر حالياً. 

خالد العناني وزير السياحة والآثار وزارة السياحة والآثار منظمة السياحة العالمية مجلس الدولي للسياحة والسفر القطاع السياحي

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