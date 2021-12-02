محمد أيمن رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة طنطا و«ياقوت» نائبًا له

أسفرت انتخابات الاتحادات الطلابية لمجلس اتحاد طلاب جامعة طنطا، اليوم، عن فوز الطالب محمد ايمن امين -كلية الهندسة- بمقعد رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، ومحمد ابراهيم ياقوت -كلية التربية النوعية- بمقعد نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا.

كما تم انتخاب أمناء لجان النشاط العليا ومساعديهم والتى أسفرت عن فوز:

كرم منجي امينًا للجوالة العليا، وعبدالرحمن محمد مساعداً

ابو بكر رفعت امينًا للثقافية العليا، شيماء مسعود مساعداً

يوسف ايهاب امينًا للفنية العليا، ومحمد عبدالفتاح مساعداً

محمد عادل امينًا للرياضية العليا، ومنى عرفات مساعداً

حازم الصعيدى امينًا للأسر العليا، عمر رضا مساعداً

مجدي صبيح امينًا للاجتماعية العليا، مريم صبحي مساعداً

عبدالله الوكيل امينًا للعلمية العليا، واديان شريف مساعداً

وجرت الانتخابات تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور مصطفى أبوعمرو القائم بأعمال عميد كلية الحقوق وعضوية الدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية، ومحمد القصير مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وطالبين متميزين في الأنشطة الطلابية غير المرشحين.