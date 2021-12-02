الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«قبل ما توضّب شقتك».. نصيحة مهمة من خبير ديكور لاختيار الرخام

الرخام
الرخام

يعتبر تجهيز الشقة للعرائس من الأمور المرهقة للعرسان الجدد، حيث يسعى الكثير منهم الحصول على أفضل التصميمات العصرية والتي لا تكلفه الكثير.

تختلف تصميمات ديكور المنزل حيث يظهر جديد كل عام، حيث يتم استحداث مواد جديدة بدورها تعطي رونق مميز للمنزل، ففي عام 2021 يعد الرخام أحدث موضة ديكور المنزل، والذي يساهم في إضافة لمسة جمالية للبيت الحديث.

من ناحيته، أكد مهندس الديكور أحمد حسين، أن إدخال الرخام والحجر في ديكور المنزل يعطي شكل مميز وذو رونق للمنزل، فحتى وقت قريب كان الرخام هو الخيار الأول للاستخدامات الكلاسيكية، بينما يتم تفضيل مواد أخرى على التصميم البسيط المودرن.

الرخام جمع بين الديكور القديم والحديث

أشار حسين إلى أنه اليوم وبفضل الدمج الحاصل بين الديكور القديم والحديث، أصبحنا نرى الرخام كثيرا في الديكورات المعاصرة، بسبب أنه من عملي وصحي أكثر.

أضاف مهندس الديكور يتميز الرخام بتنوعه الرائع حيث يمكن أن يضفي لمسة من الأناقة والفخامة على أي غرفة بمجرد إدخال تشطيبات صغيرة أو وجود أثاث رخامي بسيط سيحدث الفرق.

أوضح مهندس الديكور أحمد حسين، أن الرخام يعطي أفضل ما لديه في الأسطح الكبيرة، من خلال الأوردة والعمق اللوني له التي تبدو أفضل وأوضح خاصة في المساحات الواسعة.

الرخام.. أفضل في تصميمات الحمام والمطبخ

كما أن الرخام في ديكورات الحمامات تمنح الحياة لأحواض الغسيل و"الشاور" والجدران كما الأرضيات، لذا ينصح بضرورة استخدامه عند تصميم الحمامات.

وأكد حسين أنه يستخدم أيضًا في ديكورات المطابخ، نظرًا لخصائصه اللونية ومقاومته للتآكل،  كما يمنح الرخام مختلف غرف منزلك من غرف معيشة وطعام، وحتى غرف النوم سطوعًا وأناقة ويعطي انطباعًا بمساحة أكبر، فإن الأثاث والإكسسوارات الرخامية تثري المساحات بلمسة رائعة بفضل ظلالها المذهلة وعروقها اللونية، التي تساهم في زيادة مساحة شقتك.

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