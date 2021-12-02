الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرهان يجدد تأكيد دعمه الحكومة الجديدة برئاسة حمدوك

البرهان وفولكر بيرتس
البرهان وفولكر بيرتس

جدد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الخميس، تعاونه الكامل مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك فى إنجاح الفترة الانتقالية، وصولا لانتخابات حرة ونزيهه بنهايتها. 

وحث البرهان لدى لقائه بالقصر الجمهورى اليوم، فولكر بيرتس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية فى  السودان (يونيتامس)، الأمم المتحدة لتقديم الدعم الإنسانى المطلوب للسودان لتخطى المصاعب الإنسانية خلال المرحلة الانتقالية حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

ودعا البرهان قطاعات الشعب السودانى لمساندة ودعم الحكومة التى سيشكلها حمدوك خلال الفترة المقبلة، مطالبا القوى السياسية الوطنية بالبلاد استغلال الفترة المتبقية من مرحلة الانتقال فى الاستعداد للانتخابات. 

من جانبه أكد رئيس بعثة يونيتامس، اهتمام الأمم المتحدة بإنجاح الفترة الانتقالية، معتبرا أن اتفاق ٢١ نوفمبر 2021 الموقع بين البرهان وحمدوك، يعد خطوة متقدمة فى اتجاه التوافق الوطنى بين السودانيين، منوها إلى  الخطوات الكبيرة التى تمت في تنفيذ بنود الاتفاق وفى مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. 

ودعا فولكر إلى ضرورة دعم رئيس الوزراء لتشكيل حكومته مؤكدا ثقته فى قدرات الدكتور حمدوك فى إنجاح التحول الديمقراطى. 

عبدالفتاح البرهان مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالله حمدوك القصر الجمهوري فولكر بيرتس

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