الخميس 02 ديسمبر 2021
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محافظات

وكيل «صحة المنوفية»: مستعدون لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

دكتور فيصل جودة وكيل
دكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

أكد الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على استعدادات صحة المنوفية لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وتحت إشراف الدكتورة رشا محمود خضر وكيلة المديرية وتشمل الحملة من عمر يوم حتى 5 سنوات لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين وذلك بمستهدف متوقع تطعيمه عدد 676882 طفلا، وذلك بمشاركة عدد 1882 فرقة تطعيم، والتي ستستمر لمدة أربعة أيام حيث ستبدأ من يوم 19 حتى يوم 22 من شهر ديسمبر 2021.

وأكد وكيل الوزارة على دعم اللواء إبراهيم أحمد أب ليمون محافظ المنوفية لمنظومة الصحة بالمنوفية حتى تحقق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال أهدافها بالتعاون مع الجهات التنفيذية إلى جانب الشعبية ورجال الأعمال؛ للمساهمة في انجاح الحملة القومية.

وأشار الدكتور محمد العسكري مدير عام إدارة الطب الوقائي بالمديرية إلى أن دعم الفرق الصحية هو واجب وطني وتقديم الدعم الأمني للفرق ودعم رؤساء المجالس والأحياء من خلال توفير سيارات للنقل خاصة للفرق ومستلزماتها، وتوفير أماكن تواجد منظمة لإقامة فرق ثابتة خارج الوحدات الصحية إلى جانب إخطار جميع الجهات الأمنية بوجود فرق تطعيم.

ومن جانبها؛ أشارت الدكتورة فاطمة مرزوق مديرة إدارة الأمراض المعدية بالمديرية، أنه سيتم  التنسيق مع مديرية الكهرباء ومديرية التضامن الاجتماعي ومديرية التربية والتعليم والأزهر ووزير الأوقاف وأسقف المنوفية والشباب والرياضة وجمعية الهلال الأحمر والجمعيات الأخرى لتقديم الدعاية والإعلام وتوفير المتطوعين لزيادة عدد الفرق المطعم. 

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