الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين الإسكندرية» تشن حملات على المخابز الأفرنجية بالعامرية

التموين
التموين

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات على المخابز بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز الإفرنجية لضبط الأسواق في هذا القطاع.

وقامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة جمال عمار وفريق العمل التابع له بالاشتراك مع حسن داود مدير إدارة تموين العامرية بشن حملات على المخابز الإفرنجية بمنطقة العامرية، والتي أسفرت عن ضبط مخبز لحيازته مواد خام مجهولة مصدر، وعدم وجود فواتير دالة على الحيازة، وتم التحفظ على 25 كجم جوز هند خشن، و50 كجم زبدة، و60 كجم شكولاتة خام، و25 كجم كاكاو، وتحرير 2 محضر إدارة مخبز أفرنجى دون ترخيص من الجهات المختصة، و4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لمخابز أفرنجية، و6 محاضر شهادة صحية لبعض العاملين بمخابز أفرنجية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

بدون ترخيص وزارة التموين محمد سعد التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية الإجراءات القانونية وزير التموين والتجارة الداخلية تشديد الرقابة الجهات المختصة تموين الإسكندرية محطات الوقود للمواصفات القياسية لمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية الل والمصانع والمخابز صلاحية المعروض الحملات التموينية والرقابية المفاجئة الحملات التموينية تشديد الرقابة على المخابز الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لدكتور علي المصيلحي الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات محطا بتكثيف الحملات

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وائل لطفي

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