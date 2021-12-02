الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

عايدة رياض: المسلسلات القصيرة تتميز بالتنوع وتنعش صناعة الدراما

عايدة رياض
عايدة رياض

أكدت الفنانة عايدة رياض، أن المسلسلات القصيرة بما تطرحه من قضايا اجتماعية مختلفة خلقت حالة رواج بتقديم أعمال درامية خارج الماراثون الرمضاني، مما ساهم في إنعاش صناعة الدراما، بزيادة إنتاج محتوى متنوع يناسب فئات مختلفة من الجمهور ليتم تقديمه على مدار العام، مشيرة إلى أن موضوعات المسلسلات القصيرة تتميز بالتنوع ولا تلتزم بتقديم 30 حلقة، وبالتالي لا يجد المشاهد بها أي مط أو تطويل في الأحداث.
وقالت عايدة رياض- في تصريح صحفي، اليوم الخميس- إنها تواصل حاليا تكثيف تصوير مشاهدها في مسلسل (توت)، والذي تقوم ببطولته الفنانة حنان مطاوع وإخراج أحمد خالد، لافتة إلى أن اسم (توت) يطلق على كلب صغير الحجم وتدور أحداث المسلسل حوله، ومن المقرر عرض العمل على إحدى المنصات الإلكترونية.
ولفتت إلى أن صناع العمل بدأوا منذ أيام قليلة، تصوير المشاهد الخارجية للمسلسل، الذي تدور أحداثه في 5 حلقات، منوهة بأنها تعكف حاليا على قراءة عدد من السيناريوهات لأكثر من عمل درامي لخوض سباق دراما رمضان 2022، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بتلك الأعمال قبل حسمها أمر المشاركة فيها.
فيما تستعد الفنانة عايدة رياض للمشاركة في عمل درامي اجتماعي تدور أحداثه في 5 حلقات، تمهيدا لعرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، رافضة الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالعمل قبل انطلاق تصوير مشاهدها.
وقالت عايدة رياض إنها تعكف حاليا على قراءة عدد من السيناريوهات لأكثر من عمل درامي لخوض سباق دراما رمضان 2022، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بتلك الأعمال قبل حسمها أمر المشاركة فيها.
وعبرت عن دعمها وتأييدها للأعمال الدرامية الحديثة التي تدور أحداثها في عدد قليل من الحلقات، خاصة أن الجمهور لم يعد لديه الوقت الكافي لمتابعة الأعمال الدرامية الطويلة التي تتكون من 30 أو 50 حلقة، في ظل الإقبال على السوشيال ميديا، مضيفة: "الأعمال الدرامية الحديثة المكونة من عدد بسيط من الحلقات أصبحت تحقق نجاحا أكبر لدى الجمهور فى الوقت الحالي".

عايدة رياض صناعة الدراما المسلسلات القصيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

بدء الانخفاض التدريجي.. توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة الأسبوع المقبل

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

بداية من الجمعة.. تفاصيل إغلاق طريق السويس الصحراوى لـ3 أشهر

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

إلزام شركات السجائر والمعسل بطباعة الأسعار على المنتجات بشكل واضح

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

حسين دعسة

متحور «أوميكرون».. سهرة مع أورويل 1984

صور

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تدعو المجتمع الدولى لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال

نفتالى بينيت: إيران تمارس ابتزازًا نوويًا كأحد تكتيكات إجراء المفاوضات

فلسطين: استعادة الأفق السياسي لحل الصراع تبدأ بوقف الاستيطان