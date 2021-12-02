عايدة رياض: المسلسلات القصيرة تتميز بالتنوع وتنعش صناعة الدراما

أكدت الفنانة عايدة رياض، أن المسلسلات القصيرة بما تطرحه من قضايا اجتماعية مختلفة خلقت حالة رواج بتقديم أعمال درامية خارج الماراثون الرمضاني، مما ساهم في إنعاش صناعة الدراما، بزيادة إنتاج محتوى متنوع يناسب فئات مختلفة من الجمهور ليتم تقديمه على مدار العام، مشيرة إلى أن موضوعات المسلسلات القصيرة تتميز بالتنوع ولا تلتزم بتقديم 30 حلقة، وبالتالي لا يجد المشاهد بها أي مط أو تطويل في الأحداث.

وقالت عايدة رياض- في تصريح صحفي، اليوم الخميس- إنها تواصل حاليا تكثيف تصوير مشاهدها في مسلسل (توت)، والذي تقوم ببطولته الفنانة حنان مطاوع وإخراج أحمد خالد، لافتة إلى أن اسم (توت) يطلق على كلب صغير الحجم وتدور أحداث المسلسل حوله، ومن المقرر عرض العمل على إحدى المنصات الإلكترونية.

ولفتت إلى أن صناع العمل بدأوا منذ أيام قليلة، تصوير المشاهد الخارجية للمسلسل، الذي تدور أحداثه في 5 حلقات، منوهة بأنها تعكف حاليا على قراءة عدد من السيناريوهات لأكثر من عمل درامي لخوض سباق دراما رمضان 2022، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بتلك الأعمال قبل حسمها أمر المشاركة فيها.

فيما تستعد الفنانة عايدة رياض للمشاركة في عمل درامي اجتماعي تدور أحداثه في 5 حلقات، تمهيدا لعرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، رافضة الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالعمل قبل انطلاق تصوير مشاهدها.

وقالت عايدة رياض إنها تعكف حاليا على قراءة عدد من السيناريوهات لأكثر من عمل درامي لخوض سباق دراما رمضان 2022، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بتلك الأعمال قبل حسمها أمر المشاركة فيها.

وعبرت عن دعمها وتأييدها للأعمال الدرامية الحديثة التي تدور أحداثها في عدد قليل من الحلقات، خاصة أن الجمهور لم يعد لديه الوقت الكافي لمتابعة الأعمال الدرامية الطويلة التي تتكون من 30 أو 50 حلقة، في ظل الإقبال على السوشيال ميديا، مضيفة: "الأعمال الدرامية الحديثة المكونة من عدد بسيط من الحلقات أصبحت تحقق نجاحا أكبر لدى الجمهور فى الوقت الحالي".