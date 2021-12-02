حبس عاطل بتهمة ترويج عملات افتراضية عبر «الإنترنت» بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بترويج عملات افتراضية مختلفة عبر شبكة "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت، حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابيه بأحد البنوك، وذلك نظير عمولة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت، حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابيه بأحد البنوك، وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المتهم المذكور وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين بلغت 1,800,000 مليون وثمانمائة ألف جنيه مصرى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.