بعد إغلاقه.. «مرور الجيزة» يعلن الطرق البديلة لمحور صفط اللبن

أعلنت إدارة مرور مديرية أمن الجيزة، مساء أمس الأربعاء، الانتهاء من الاستعدادات لتنفيذ غلق محور صفط اللبن، أعلى شارع السودان، حتى تتمكن من تركيب الكمرات المعدنية أعلى الكوبري.

جاء ذلك بعد قرار مجلس الوزراء بغلق المحور لمدة 10 أيام، بسبب قيام الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية بتركيب كمرات معدنية على محور الفريق كمال عامر المعروف سابقاً بمحـور الزمر، وتقاطعه مع محور صفط اللبن أعلى شارع السودان.

وبالنسبة للطرق البديلة بعد غلق محور صفط اللبن، الذي كان يخدم حركة المركبات القادمة من اتجاه شارع ثروت من جهة الطريق الدائري فستكون كالتالي:

بالنسبة للقادمين من شارع ثروت في اتجاه الطريق الدائري ومنطقة كرداسة وما يحيط بها من مناطق أخرى، يكون الاتجاه الآخر هو التحويلة والسير في اتجاه المنزل الذي يؤدي إلى منطقة قسم شرطة بولاق الدكرور ومستشفى بولاق العام، ومنطقة صفط اللبن من أسفل المنزل الكائن بجوار مدخل الوصلة التي يتم غلقها في تمام الساعة ١٢ بعد منتصف ليل اليوم الخميس ٢ ديسمبر ٢٠٢١.

ويكون السير بعد نهاية المنزل يساراً بالتحديد في شارع الدكتور مصطفى مشرفة حتى نهايته، ويتابع السير حتى بداية شارع التحرير والمتواجد أسفل محـور صفط اللبن إلى أن يصل حتى المطلع المؤدي إلى محور صفط اللبن من منطقة الشوربجي.

ويؤدي السير في المطلع إلى الوصول إلى الطريق الدائري المؤدي الى منطقة كرداسة، وتسير المركبات في شارع السودان بالمهندسين وشارع التحرير بالدقي، بشكل طبيعي على مدار اليوم، ويمكن استخدامهم ايضا كبديل لتلك الوصلة المؤدية إلى الطريق الدائري خلال فترة الغلق التى تستمر ١٠ ايام اي الى يوم ١١ ديسمبر ٢٠٢١.

وتساءل عددًا من المواطنين عن الطرق البديلة لمحور صفط اللبن بعد إغلاقه.