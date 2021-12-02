الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

حكم الشرع في صلاة مجموعة من النساء وقول الذكر والأوراد جماعة

الصلاة جماعة
الصلاة جماعة

ورد سؤالا عبر البث المباشر إلى دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" من سائلة تقول: بعد الصلاة نجلس أنا وصديقاتي نقول الذكر جماعة وندعو بصوت مرتفع، وكذلك نقول الأذكار التي بعد الصلاة بصوت عالى، ونقول بعض الأوراد مثل ورد البحر وغيره لأن الجماعة تساعد على استمرار الذكر، فهل يجوز ذلك؟

من جانبها، أفادت الدار، بأن الدعاء من أعظم العبادات، وكذلك الذكر، فيشمل ذلك كل هيئاته، ويجوز اسرًّا أو جهرًا، فرادى أو جماعات، والجهر بختام الصلاة والإسرار به الأمر فيها واسع، والخلاف فيها قريب، وقد ورد الأمر الرباني في الذكر عقب الصلاة مطلقًا.

واستشهدت الدار بما جاء في قوله تعالى: ﴿فإذا قَضَيتم الصلاةَ فاذكُرُوا اللهَ قِيامًا وقُعُودًا وعلى جُنُوبِكم﴾.

وأضافت الدار أنه من الأدلة على الذكر الجماعي: قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾، وامتثال الأمر بمعية الداعين لله يحصل بالمشاركة الجماعية في الدعاء، ويحصل بالتأمين عليه، ويحصل بمجرد الحضور.

أدلة جواز الجهر بالذكر بعد الصلاة من السنة النبوية

وأشارت الدار إلى أنه قد وَرَدَ في السُّنّة ما يدل على الجهر بالذكر عقب الصلاة،  فروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رَفعَ الصَّوتِ بالذِّكرِ حين ينصرفُ الناسُ مِن المَكتُوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «كنتُ أَعلَمُ إذا انصَرَفُوا بذلكَ إذا سَمعِتُه»، وفي لفظ: «كنتُ أَعرِفُ انقِضاءَ صَلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم بالتَّكبِيرِ».

وأوضحت الدار في نهاية فتواها، أن الذكر والدعاء الجماعي والتأمين عليه أمرٌ مشروعٌ في المسجد وفي غيره، ولا خلاف في ذلك، فالدين الإسلامي يسر وليس عسر، ونترك الناس على سجاياهم في عبادة الله عزوجل.

أدلة جواز الجهر بالذكر بعد الصلاة من السنة النبوية الصلاة ابن عباس المسجد الدعاء دار الافتاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

بدء الانخفاض التدريجي.. توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة الأسبوع المقبل

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

بداية من الجمعة.. تفاصيل إغلاق طريق السويس الصحراوى لـ3 أشهر

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

إلزام شركات السجائر والمعسل بطباعة الأسعار على المنتجات بشكل واضح

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

حسين دعسة

متحور «أوميكرون».. سهرة مع أورويل 1984

صور

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تدعو المجتمع الدولى لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال

نفتالى بينيت: إيران تمارس ابتزازًا نوويًا كأحد تكتيكات إجراء المفاوضات

فلسطين: استعادة الأفق السياسي لحل الصراع تبدأ بوقف الاستيطان