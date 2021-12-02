تحذير للرجال.. السجائر الإلكترونية خطر يهدد صحتك الجنسية؟

حذر الخبراء من خطر الإصابة بالعجز أو الضعف الجنسي للرجال الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية، حيث يقول الأطباء إنه يجب إجراء المزيد من الأبحاث حول أنواع مختلفة من منتجات السجائر الإلكترونية من أجل تحديد تأثيرها على الصحة الجنسية للرجال.

ووفقًا لصحيفة " the sun" البريطانية، فقد كشف الخبراء أن الرجال الذين يدخنون السجائر الإلكترونية هم أكثر عرضة للإصابة بضعف الانتصاب مقارنة بغيرهم، حيث يفشل معظم الرجال أحيانًا في الحصول على الانتصاب في مرحلة ما من الحياة.

من جانبها أكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إن ضعف الانتصاب يمكن أن يكون ناتجًا عن الإجهاد أو التعب أو القلق أو الإفراط في شرب الكحول.

ويقول الخبراء إنه كان هناك دائمًا صلة بين التدخين وضعف الانتصاب وأمراض القلب والأوعية الدموية، فإحدى الطرق للمساعدة في علاج ضعف الانتصاب هي الإقلاع عن التدخين بشكل نهائي.

العلاقة بين تدخين السجائر وضعف الانتصاب؟

قال الخبراء في المجلة الأمريكية للطب الوقائي، إن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 65 عامًا وليس لديهم تاريخ سابق للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويستخدمون السجائر الإلكترونية هم أكثر عرضة بمرتين من الرجال الذين لم يستخدموا الأجهزة مطلقًا للإبلاغ عن ضعف الانتصاب.

ويقول الخبراء إن ضعف الانتصاب شوهد في المرضى الذين استخدموا السجائر الإلكترونية بغض النظر عن العمر، حيث أكد الباحثون أن الأشخاص الذين استخدموا أجهزة "الفايبنج" يجب أن يتم إعلامهم بالصلة المحتملة بين ضعف الانتصاب واستخدام السجائر الإلكترونية.

من جانبه قال المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ في قسم صحة السكان بجامعة نيويورك، عمر الشهاوي، إن الرابط بين التدخين وضعف الانتصاب بحاجة إلى مزيد من التحقيق.

وأضاف الشهاوي أن النتائج التي توصلنا إليها بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد سياق ونمط استخدام السجائر الإلكترونية الأكثر أمانًا نسبيًا من التدخين.

واستخدم الخبراء بيانات من دراسة التقييم السكاني للتبغ والصحة، حيث قاموا بتحليل البيانات من 13711 من الذكور، 20 سنة فما فوق، الذين أجابوا على استبيان يتعلق بضعف الانتصاب.

وكان ما يقرب من نصف المشاركين من مدخني السجائر السابقين، و21 % من مدخني السجائر الحاليين، واستخدم 14 % منتجات التبغ الأخرى.

وهناك أيضًا ارتباط كبير بين استخدام السجائر الإلكترونية وعدم القدرة على الانتصاب بين المستجيبين الذين تتراوح أعمارهم من 20 إلى 65 عامًا.