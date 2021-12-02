داعية بالأوقاف: ذكر لو قلته يوكل الله 70 ألف ملك يستغفرون لك

قال الشيخ محمد أبوبكر، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية، إن هناك ذكرا لو رددته يوميًا كتب لك به الله 100 ألف حسنة ويوكل الله بك 70 ألف ملك يستغفرون لك.

وأضاف في مقطع فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، أن هذا الذكر من عظمته وجماله تعددت فيه الروايات، مرة نسمع أن من يقول هذا الذكر يكتب له 100 ألف حسنة، وأخرى يُقال أنه يُكتب له 1000 حسنة ويرفع له 1000 درجة.

وأشار إلى أن الذكر هو: "من قال الحمدلله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمدلله الذي ذل كل شيء لعزته، والحمدلله الذي خضع كل شيء لملكه، الحمدلله الذي استسلم كل شيء لقدرته" وقال سيدنا الحبيب فقالها ما يطلب ما عند الله له كتب له بها ألف حسنة ورفع الله بها ألف درجة، ووكل به سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة.

وقال أبوبكر، إن بعض الروايات تؤكد أن الذي يقول هذا الذكر يكتب له 100 ألف حسنة.

وأوضح أن هذا الذكر سيجعلك تحمد الله بمحامد الذكر كلها، فمهما أوتيت من بلاغة وفصاحة لم تعرف تحمد الله كما يقول لك النبي عليه السلام، ويقال هذا الذكر في الصباح من بعد صلاة الفجر، حتى قبل صلاة الظهر بوقت قصير.

ونوه بأن في رواية أم سلمة يكتب الله لك بها مائة ألف حسنة، وفي رواية ثالثة تكتب لك ألف حسنة وجعلت روحك بعد الممات في حواصل الطير تسرح في الجنة، لافتا إلى أن الذكر ليس طويلا وألفاظه ليست معقدة، ونناشد بالمداومة عليه.