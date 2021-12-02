الخميس 02 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

طلب إحاطة لوزير الرى بشأن تجاوزات مسابقات تعيين المهندسين

النائب علاء عبدالنبي
النائب علاء عبدالنبي

 تقدم النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الري والموارد المائية، بشأن المعايير التي وضعتها الوزارة لتعيين المهندسين على الدرجات الشاغرة بالوزارة.

وقال النائب علاء عبدالنبي، في تصريحات صحفية اليوم، إن الوزارة أخذت درجات وظيفية مخصصة لهيئة الصرف حسب الإعلان المنشور على موقع بوابة الحكومة وقامت بإعطائها للمهندسين في الوزارة، مطالبا وزير الري بالتحقيق في تلك الواقعة التي يشوبها عدم الشفافية. 

ووجه "عبدالنبي" عددا من التساؤلات لوزير الري بشأن تلك المسابقة قائلا: "هل تعيينات الوظائف القيادية يتم من خلال الأقدمية أم الكفاءة" وهل رئيس لجنة الاختيار اختار دون معايير واضحة؟ لماذا لم تعلن نتيجة الاختيارات العملية فور انتهائها؟. 

وواصل النائب في طلب الإحاطة، لماذا تم انعقاد لجنة الاختبارات دون حضور كل الأعضاء؟، وما هي المعايير التي تم على أساسها الاختيار، وانتقد عدم استعانة الوزارة بمهندسي هيئة الصرف، وإسناد الدرجات الوظيفية لمهندسين الوزارة متسائلا:"هل هيئة الصرف ليس بها من يستحق هذه الدرجات".

وطالب النائب علاء عبدالنبي ، وزير الري بالرد بكل شفافية علي تلك التساؤلات التي تشغل الجميع داخل هيئة الصرف التابعة للوزارة، مشددا على ضرورة الاستعانة بجهة رقابية تراقب الاختبارات في حال وجود أي مخالفات في المسابقة الحالية.

الحكومة وزارة مجلس النواب وزير الري وزير الزراعة الرى الزراعة وزير صحفي

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