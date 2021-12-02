الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب طعنه عامل في محل أدوات منزلية بالدقهلية

طعن
طعن

لقى سائق «توك توك» بمحافظة الدقهلية، مصرعه اليوم في قرية ميت الكرماء بمركز طلخا، إثر تلقيه طعنة من عامل بمحل أدوات منزلية بعد وقوع مشادة كلامية بين المجني عليه وصاحب المحل، فاستل المتهم سكينا وطعن به المجني عليه، مما تسبب في مصرعه، وعمت حالة الحزن بالقرية لوقوع مثل هذا الحادث في قريتهم، خاصة لما يتمتع به المجني عليه من حسن الخلق، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة والتصريح بعدها بدفن الجثة.

وتبلغ لمأمور مركز شرطة طلخا، من إدارة شرطة النجدة، بوصول شاب إلى مستشفى طلخا المركزي مصابا بطعنة وتوفي فور وصوله إلى المستشفى.

وانتقلت مباحث مركز طلخا إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع شاب يدعى عاطف سمير الجمل عبدالخالق، 28 سنة، سائق توك توك، إثر تلقيه طعنة بسلاح أبيض «سكين»، وجرى نقل الشاب إلى المستشفى إلا أنه لقي مصرعه هناك.

وتمكنت مباحث طلخا من إلقاء القبض على الشاب المتهم ويدعى «رمزي ر. ص.»، 23 سنة، عامل بمحل والذي اعترف بارتكاب الواقعة.

وبالفحص تبين أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه، وصاحب محل أدوات منزلية في القرية، وذلك أثناء وجود المتهم والذي يعمل بالمحل، واستل سكنيا لدى مشاهدته المشادة الكلامية وطعن بها المجني عليه، مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

سائق توك توك الدقهلية قرية ميت الكرماء طعنة عامل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

السيسي: القوات المسلحة تتبع المعايير العلمية لاختيار صفوة المتقدمين للكليات العسكرية

بعد تعليقها عدة أشهر.. استئناف الرحلات من مطار برج العرب إلى الكويت

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

وزير التعليم يكشف حقيقة «الامتحان الكامل» للصف الرابع الابتدائي

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

الأموال العامة تسقط أخطر عصابات الاتجار فى العملة بالسوق السوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

التعصب الرياضي

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة وخطر قريب!

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينيت: إيران تمارس ابتزازًا نوويًا كأحد تكتيكات إجراء المفاوضات

فلسطين: استعادة الأفق السياسي لحل الصراع تبدأ بوقف الاستيطان

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟