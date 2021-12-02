الخميس 02 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الرقابة المالية»: 5 أيام فترة تسوية معاملات أسهم شركات البورصة «تحت التصفية»

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها ستحدد منهجا جديدا فيما يتعلق بتحديد فترة تسوية التعاملات على أسهم الشركات تحت التصفية والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة.

وأضافت الهيئة، منذ قليل، أنه بالإشارة إلى نص المادة (15) من قانون الإيداع والقيد المركزي، تجري الشركة عمليات المقاصة والتسوية في الأوراق المالية على أساس التسليم مقابل سداد الثمن، ويجب ألا تتجاوز الفترة بين إجراء عملية التداول وإتمام التسوية الخاصة بها المدة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تكون الفترة بين إجراء عملية التداول وإتمام التسوية الخاصة بها خمسة أيام عمل، وذلك فيما يخص العمليات المنفذة على أسهم الشركات تحت التصفية والمقيد لها أسهم بالبورصة.

جاءت خطوات هيئة الرقابة المالية بعد إفصاح أمس حول تقييم أراضي الشركة المصرية للحديد والصلب- تحت التصفية- وأيضا ما دار حول ارتفاعات بنسبة بلغت نحو 111% سجلتها أسهم الشركة.

من ناحية أخرى، ألغت الهيئة العامة للرقابة المالية جميع العمليات المنفذة على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية.

 

أخبار البورصة المصرية اليوم أداء البورصة المصرية أسهم شركة الحديد و الصلب الرقابة المالية تصفية شركة الحديد و الصلب تعويضات العاملين بشركة الحديد و الصلب

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