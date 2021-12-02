العراق: اعتقال عنصرين من تنظيم «داعش» يعملان بما يعرف بـ«كتيبة القناصين»

أعلنت العراق، اليوم الخميس، عن اعتقال عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي يعملان ضمن ما يعرف بـ"كتيبة القناصين".

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، في بيان، إن القوات العراقية نفذت عملية أمنية "استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة أكدت تواجد إرهابيين اثنين كانا يعملان ضمن ما يسمى (كتيبة القناصين) التابعة لعصابات داعش الإرهابية في منطقة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان: "على ضوء ذلك وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 51 وقوة من الفوج الأول للواء ذاته، تم نصب كمين للإرهابيين والقبض عليهما في هذه المنطقة".

وأوضح أن "المتهمين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".

وتطارد القوات العراقية عناصر "داعش" عبر سلسلة من العمليات العسكرية التي يتركز أغلبها عند أطراف المدن والمناطق النائية التي يتخذ منها التنظيم ملاذات لخلاياه الإرهابية.

وأعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، الثلاثاء الماضي، عن عملية عسكرية للقضاء على فلول داعش في سلاسل جبال مكحول قرب الحدود مع سوريا.

وقالت قيادة عمليات صلاح الدين، في بيان، إن "قوة من اللواء 51 وهندسة الميدان للواء 31 والطبابة وسلاح المدفعية وبإسناد طيران الجيش، نفذت عملية تفتيشية واسعة في سلاسل جبال مكحول لمطاردة فلول داعش الإرهابية".

وأضافت: "تشمل العملية الأمنية تفتيش وتطهير مناطق جبال مكحول وجزيرة الجيادية الواقعة بين قرية السلمان وطريق المسحك من فلول داعش".

ورغم انتهاء معارك التحرير باسترداد آخر معاقل داعش في الموصل قبل أربع سنوات، إلا أن التنظيم عاد منذ مطلع العام الماضي، بعمليات هجومية واختطاف أسفرت عن وقوع عشرات الضحايا.

وتنشط خلايا داعش الإرهابية في مناطق متفرقة من البلاد في استهداف القطاعات الأمنية والمناطق النائية والقروية في البلاد.

وأعلنت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق، عن إصابة 4 أشخاص في هجوم إرهابي بمحافظة ديالى.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "إرهابيي داعش شنوا هجومًا على قوات البيشمركة، التابعين للواء الخامس مشاة في (كلان) بناحية كولجو التابعة لقضاء كفري بمحافظة ديالي، ما أسفر عن إصابة 4 من مقاتلي البيشمركة".