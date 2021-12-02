وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مبنى جامعة سنجور ببرج العرب (صور)

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم، وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مقر جامعة سنجور بمدينة برج العرب.

جاء ذلك بحضور الدكتور هانى هلال رئيس مجلس إدارة الجامعة، وممثلي الإدارة الهندسية للقوات المسلحة إدارة المشروعات، وفريق جامعة سنجور والمنظمة الدولية للفرانكفونية، وعدد من سفراء الدول الأفريقية والأوروبية.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن هذا المشروع بمثابة وسيلة رائعة لنشر اللغة الفرنسية والتنمية الدائمة والأمن والسلام الذى يترسخ فى قارة أفريقيا، مشيداً بدور الجامعة المهم فى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، وتقوية الصلات بين الدول الفرانكفونية، إضافة إلى دورها الأساسى فى إعداد كوادر بشرية متميزة تسهم فى تنمية القارة الإفريقية مستقبلًا.

وأكد أن جامعة سنجور تحظى بدعم كبير من الدولة لمساندتها فى أداء رسالتها العلمية المنوط القيام بها.

الجدير بالذكر أن المشروع تمت الموافقة على إنشائه بقرار جمهورى والذى تم دعمه بأكثر من ملياري جنيه بخلاف ثمن الأرض والتجهيزات، وقد دعمت عدة دول هذا المشروع مثل فرنسا وكندا وسويسرا وبلجيكا وكيبك، والجهات المشاركة فى المشروع هى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (إدارة المشروعات ) ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمنظمة الدولية للفرانكفونية.

جامعة سنجور هي جامعة تم إنشاؤها في مايو 1989، وتم افتتاحها في أكتوبر 1990، ومقرها مدينة الإسكندرية، بمصر وذلك بموجب اتفاقية مبرمة بين الجامعة والحكومة المصرية، وتستقبل الجامعة الدارسين والأساتذة من البلاد الناطقة باللغة الفرنسية المهتمين بقضايا القارة الأفريقية، وهي مؤسسة خاصة للتعليم العالي باللغة الفرنسية في خدمة التطور في أفريقيا، تملكها وتديرها المنظمة الدولية للناطقين بالفرنسية، ولقد أطلق على هذه الجامعة اسم الشاعر الأفريقي العظيم ليوبولد سنجور.