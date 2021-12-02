الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مبنى جامعة سنجور ببرج العرب (صور)

وضع حجر الأساس لمشروع
وضع حجر الأساس لمشروع جامعة سنجور

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم، وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مقر جامعة سنجور  بمدينة برج العرب.

IMG-20211202-WA0037

جاء ذلك بحضور الدكتور هانى هلال رئيس مجلس إدارة الجامعة، وممثلي الإدارة الهندسية للقوات المسلحة إدارة المشروعات، وفريق جامعة سنجور والمنظمة الدولية للفرانكفونية، وعدد من سفراء الدول الأفريقية والأوروبية.

IMG-20211202-WA0036

وأوضح محافظ الإسكندرية أن هذا المشروع بمثابة وسيلة رائعة لنشر اللغة الفرنسية والتنمية الدائمة والأمن والسلام الذى يترسخ فى قارة أفريقيا، مشيداً بدور الجامعة المهم فى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، وتقوية الصلات بين الدول الفرانكفونية، إضافة إلى دورها الأساسى فى إعداد كوادر بشرية متميزة تسهم فى تنمية القارة الإفريقية مستقبلًا.

IMG-20211202-WA0034

وأكد أن جامعة سنجور تحظى بدعم كبير من الدولة لمساندتها فى أداء رسالتها العلمية المنوط القيام بها.

IMG-20211202-WA0035

الجدير بالذكر أن المشروع تمت الموافقة على إنشائه بقرار جمهورى والذى تم دعمه بأكثر من ملياري جنيه بخلاف ثمن الأرض والتجهيزات، وقد دعمت عدة دول هذا المشروع مثل فرنسا وكندا وسويسرا وبلجيكا وكيبك، والجهات المشاركة فى المشروع هى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (إدارة المشروعات ) ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمنظمة الدولية للفرانكفونية.

IMG-20211202-WA0033

جامعة سنجور هي جامعة تم إنشاؤها في مايو 1989، وتم افتتاحها في أكتوبر 1990، ومقرها مدينة الإسكندرية، بمصر وذلك بموجب اتفاقية مبرمة بين الجامعة والحكومة المصرية، وتستقبل الجامعة الدارسين والأساتذة من البلاد الناطقة باللغة الفرنسية المهتمين بقضايا القارة الأفريقية، وهي مؤسسة خاصة للتعليم العالي باللغة الفرنسية في خدمة التطور في أفريقيا، تملكها وتديرها المنظمة الدولية للناطقين بالفرنسية، ولقد أطلق على هذه الجامعة اسم الشاعر الأفريقي العظيم ليوبولد سنجور.

IMG-20211202-WA0032
الإسكندرية جامعة سنجور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قارة إفريقيا الدول الفرانكفونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

السيسي: القوات المسلحة تتبع المعايير العلمية لاختيار صفوة المتقدمين للكليات العسكرية

بعد تعليقها عدة أشهر.. استئناف الرحلات من مطار برج العرب إلى الكويت

وزير التعليم يكشف حقيقة «الامتحان الكامل» للصف الرابع الابتدائي

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

الأموال العامة تسقط أخطر عصابات الاتجار فى العملة بالسوق السوداء

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة وخطر قريب!

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: استعادة الأفق السياسي لحل الصراع تبدأ بوقف الاستيطان

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة